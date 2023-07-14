موظفة في تويتر تسخر من إيلون ماسك في آخر يوم عمل

سخرت موظفة سابقة في تويتر من إيلون ماسك، مع كعكة أشارت فيها إلى إحدى التغييرات التي أدخلتها الشركة مؤخراً، في آخر يوم لها بالعمل.

وتركت تشيلسي بروكس منصبها كخبيرة إستراتيجية للعلامة التجارية على منصة التواصل الاجتماعي، الإثنين 10 يوليو، وابتكرت طريقة مرحة لتوديع الشركة.

وانتقلت بروكس من تويتر، ونشرت صورتين لها مع كعكة كتب عليها: "تم تجاوز حد السعر. يرجى الانتظار بضع لحظات ثم المحاولة مرة أخرى". وعلقت على المشاركة "عندما لا تعرف كيف تقول وداعاً، استخدم كعكة".

وأشار المنشور الطريف إلى إدخال تويتر الأخير للقيود، حيث بات لدى المستخدمين عدد محدود من المشاركات التي يمكنهم رؤيتها في يوم واحد.

وسارع المتابعون للتعليق على المنشور، حيث قال أحد المعلقين "هذه كعكة وداع جيدة. سنفتقدك كثيراً. شكراً على كل شيء".

وقال آخر "هذه فكرة رائعة يا تشيلسي!"، بينما أضاف ثالث "هذه واحدة من أفضل الاستقالات التي رأيتها على الإطلاق". في حين تساءل شخص رابع بخبث "تشيلسي "هل انتقلت لاستخدام ثريدز؟".