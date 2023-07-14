الآلاف يتوافدون لتحدي ثيران «سان فيرمين»

قال الصليب الأحمر الإسباني إنه أسعف عشرات الجرحى، وتم نقل العديد إلى المشفى من جراء إصابات لحقت بهم في مهرجان «سان فيرمين» لركض الثيران في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا.

وسنوياً في مثل هذه الأيام من السنة، يصطف آلاف في شوارع المدينة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى للركض مع الثيران، في تقليد مستمر منذ قرون. وعلى مسافة 875 متراً، تركض ستة ثيران ذات نزعة هجومية عبر شوارع المدينة الضيقة، تتقدمها ستة ثيران أكبر حجماً وأكثر انصياعاً، ويحاول الراكضون تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت أرجلها، ويقتل المصارعون الثيران في وقت لاحق من النهار في حلبة المصارعة، الأمر الذي يثير موجة من الاحتجاج من قبل منظمات محلية وعالمية.