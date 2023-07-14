دبي وجهة عالمية لـ «الرياضات الرقمية»

نجحت الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في استقطاب نحو 27 ألف زائر خلال الفترة الممتدة بين 21 و25 يونيو الماضي بالقاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وأسهمت فعاليات المهرجان التي اختتمت بنجاح في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية، ووجهة لاستكشاف مستجدات صناعة الألعاب بالمنطقة، كما عززت من تجربة المشاركين والزوار من عشاق الألعاب على حد سواء. وشهد المهرجان العديد من الفعاليات الحماسية والبطولات الإقليمية والدولية والمسابقات الشيقة والتكنولوجيا المتقدمة، والأجواء التفاعلية، بمشاركة نخبة من أبرز المؤثرين في العالم.

واحتضن المهرجان مجموعة من المواقع المتميزة والبطولات المتنوعة، وتقنيات الألعاب المتطورة، وأبرز المؤثرين في تلك الصناعة بالعالم. كما أتاح للزوار الفرصة لحضور عروض الأزياء التنكرية، وقدم من خلال المناطق التفاعلية العديد من الأنشطة المجتمعية الشيقة التي عززت من تجربة المشاركين والزوار. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان تنظيم المزيد من الفعاليات الاستثنائية في الدورات المقبلة.

وقدم المهرجان الفرصة لنجوم الألعاب الإلكترونية لاستعراض مهاراتهم المتميزة ومواهبهم الاستثنائية عبر مجموعة من المباريات المكثفة، مثل «Fall Guys» و«Fortnite» و«Rocket League» و«FIFA 23» و«Overcooked» و«Street Fighter 6» و Call of«Duty»، حيث عززت المسابقات الحماسية والتكنولوجيات المتطورة والأجواء التفاعلية من مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية.

وتتيح دبي لعشاق الرياضات الإلكترونية من المبتدئين والمتمرسين الفرصة لاستكشاف عالم الألعاب الآسر في الإمارة على مدار العام، وتمكنهم من التعرف على مستجدات صناعة الألعاب عبر مجموعة من الوجهات الترفيهية والتفاعلية المتطورة.