هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع في مزاد

يُطرح في مزاد بنيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور، والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار «سوذبيز»، أمس.

ويُطرح «نيسي»، الذي سُمي تيمناً بوحش بحيرة لوك نيس (Loch Ness) الأسكتلندية الشهير، ويشكل نوعاً نادراً من البليزوصورات، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار.

وأوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في «سوذبيز»، كاساندرا هوتون، أنّ الهيكل العظمي يعود تاريخه إلى 190 مليون سنة. كما سيُطرح هيكل عظمي لتيرانودون، وهو تيروصور يبلغ طول جناحيه ستة أمتار، ويراوح سعره التقديري بين أربعة ملايين وستة ملايين دولار.