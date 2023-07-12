وجهات_دبي في موسم جديد.. عطلة صيفية فريدة بأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم حملة #وجهات_دبي في موسمها الصيفي الجديد، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوّار معلومات تمكنهم من بدء عطلة صيفية فريدة في دبي.

وتسعى الحملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في دبي وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الصيف، بهدف اطلاع مجتمع دبي والزوّار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال قصص تفاعلية وجذابة تلقي مزيداً من الضوء على أبرز وجهات الجذب في الإمارة خلال العطلة الصيفية.

أفضل التجارب

يتيح الموسم الحالي من #وجهات_دبي، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، فرصة للتعرف إلى أفضل التجارب في مدينة دبي في فصل الصيف ووجهاتها المميزة التي تراوح من الوجهات الشاطئية وحدائق الألعاب المائية المثيرة وأحواض السباحة بإطلالاتها المتنوّعة علاوة على العديد من الأنشطة المقامة في الأماكن المغطاة في مختلف أنحاء دبي.

المدينة الأفضل

وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي: «استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل الإمارة إلى أفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، تواصل حملة #وجهات_دبي تسليط الضوء على ما تتميز به دبي من خيارات متنوّعة وتجارب استثنائية لزوّارها من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم. ومن خلال محتوى تفاعلي مبدع، تبرز الحملة الوجهات التي تمثل مناطق جذب للزوار خلال فترة الصيف.. وما تتيحه من مرافق سياحية متنوعة وأنشطة تناسب أفراد الأسرة كافة، لتلبي تطلعاتها لعطلة متميزة».

وجهات جاذبة

وقالت مديرة براند دبي، شيماء السويدي: «حملة #وجهات_دبي هي دعوة للمقيمين والزوار لاستكشاف الوجهات الصيفية الأكثر جاذبية في دبي. ونشكر شركاء براند دبي في إنجاح النسخ المتعاقبة من الحملة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، كما لا يفوتنا توجيه الشكر لجميع الإعلاميين وصُناع المحتوى، الذين يشاركوننا هدفنا في إبراز ما تقدمه دبي لسكانها وزوارها من حول العالم من خيارات متنوعة لإمضاء عطلة صيف سعيدة ومميزة».

وعن محتوى الحملة، أوضحت السويدي، أن «(وجهات دبي) هذا الصيف تتسم بالتنوع من حيث المحتوى المقدم ووسائل تقديمه عبر العديد من السبل التي تكفل وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من سكان الإمارة وزوّارها، بما في ذلك سلسلة من الأدلة الإرشادية التفاعلية ومقاطع الفيديو التي تبرز مختلف نقاط الجذب الصيفية في دبي، والتي يتم بثها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كذلك من خلال الإعلانات الخارجية في مختلف مناطق وأحياء دبي، لاسيما تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، لضمان انتشارها على نطاق واسع في المجتمع».

أدلة إرشادية

تتيح الأدلة الإرشادية التفاعلية الصادرة عن براند دبي في إطار الحملة معلومات قيّمة حول تجارب الصيف المتميزة في دبي، بدءاً من المخيمات الصيفية المخصصة للأطفال ومروراً بالأنشطة والألعاب المائية المتنوعة التي تناسب الفئات العمرية كافة، كذلك خيارات الإقامة المتنوعة والجذابة، وأحدث مناطق الجذب الترفيهية، وبما يعين على استكشاف أفضل وجهات دبي خلال موسم الصيف.

كما تتضمن الحملة التعريف بالوجهات المُغطاة وما تقدمه من خدمات، مثل مراكز التسوق والمطاعم ومناطق الألعاب والأنشطة الرياضية الداخلية والمتنزهات الترفيهية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المطاعم المحلية الأكثر شهرة في دبي من أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، والتي أطلقها براند دبي لتحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، والسعي لإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام.

مبدعون ومؤثرون

يتم إعداد محتوى حملة «وجهات دبي» من خلال التعاون مع عدد من أكثر المبدعين تميزاً في دبي بمن في ذلك المؤثرون والمصورون وصناع المحتوى الرقمي، من أجل تقديم محتوى جذاب ومفيد حول الوجهات الترفيهية العديدة التي تجعل من دبي الخيار الأنسب لقضاء عطلة صيفية لا تُنسى.

• بمحتوى تفاعلي مبدع.. تبرز الحملة وجهات جذب مهمة في الإمارة.. وأنشطة تناسب كل أفراد الأسرة.