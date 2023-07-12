«مفاجآت دبي» للأطفال: نعدكم بتجارب صيفية لا تُنسى

لطالما كان الترفيه العائلي جزءاً لا يتجزأ من أنشطة وفعاليات مهرجان «مفاجآت صيف دبي» عندما تم إطلاقه للمرة الأولى عام 1998، واليوم وفي نسخته الـ26، يقدم المهرجان أروع الأوقات العائلية المليئة بالمرح والتجارب الفريدة في المدينة على مدار 67 يوماً، فهناك الكثير من الصفقات والعروض العائلية المذهلة، إضافة إلى عرض «للأطفال مجاناً» الذي يتيح للأطفال دخول العديد من الفنادق والوجهات السياحية بالمجان.

ومن التجارب السينمائية الفريدة خلال فعالية «موفي ماجيك» في صالات سينما ريل المختارة إلى العروض الترفيهية في دبي فيستيفال سيتي مول ونخيل مول وميركاتو؛ سيعيش الأطفال والعائلات أوقاتاً خاصة مليئة بالفرح، احتفالاً بموسم الصيف مع العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة طوال أيام المهرجان.

وتقدم حملة «للأطفال مجاناً» هذا العام عروضاً استثنائية خلال فعاليات صيف دبي، حيث يشارك فيها أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً بإتاحة إقامات مجانية للأطفال، فضلاً عن العروض الخاصة حتى 31 أغسطس المقبل. إضافة إلى ذلك تقدم العديد من الفنادق عروضاً وتخفيضات على الإقامة للسياح والمقيمين الراغبين في تحقيق أقصى استفادة من عروض أشهر الصيف في المدينة.

تمنح عروض مفاجآت صيف دبي الأطفال والعائلات فرصة الاستمتاع بعطلة صيفية لا تنسى مع فنادق ومنتجعات موجودة في مواقع مثالية للاستمتاع بأفضل ما في المدينة، سواء كان ذلك في وسط مدينة دبي بالقرب أو مقابل برج خليفة، أو في منطقة المارينا وصولاً إلى المناطق الشاطئية لتحقيق أقصى استفادة من المناظر التي تتيحها الواجهة البحرية. وتناسب عروض الصيف التي توفرها المدينة مختلف الميزانيات وتقدم أنشطة مناسبة لجميع الأعمار.

ومع وجود الكثير من الوجهات السياحية المناسبة للصيف أكثر من أي وقت مضى، فإن الموسم الصيفي للعام 2023 هو الوقت المثالي لاغتنام فرصة الحصول على إقامة بأسعار مخفضة وصفقات في بعض من أبرز أماكن الترفيه، بما فيها حديقة ليجولاند المائية وموشنجيت دبي ومتنزه ليجولاند الترفيهي في «دبي باركس آند ريزورتس»، التي تتيح دخولاً مجانياً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، كما توفر فعالية «تجربة الصيف الرائعة» دخولاً مجانياً للطفل مع شخص بالغ عند شراء تذكرة البالغين بالسعر الكامل.

وعند الحجز المبكر يمكنكم الحصول على المزيد من الصفقات العائلية المخفضة وعروض المطاعم والسحوبات والجوائز طوال فصل الصيف.

ومع ارتفاع درجة الحرارة في الخارج، يقدم المهرجان الكثير من العروض المخفضة على تذاكر السينما لجميع أفراد العائلة. إضافة إلى ذلك، تُقام العديد من العروض الترفيهية الحية الممتعة والمسابقات ذات الطابع السينمائي والأفلام الكلاسيكية، إلى جانب إمكانية مقابلة نجوم السينما المفضلين طوال الوقت مع فعالية «موفي ماجيك» في صالات ريل سينما.

وستتاح الفرصة أيضاً للأطفال في مراكز التسوق لقاء أبطالهم الخارقين، حيث سيقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» فعاليات خاصة لشخصية البطل الخارق «باتمان» Batman Legends of the Dark Knight في ابن بطوطة مول، فضلاً عن أبطال فيلم فرقة العدالة Justice League في نخيل مول.

وسيلتقي «مدهش» و«دانة»، شخصيتا دبي الشهيرتان، بجمهورهما لينثرا أجواء المرح والمتعة والتعلم بين العائلات والأطفال خلال الأسابيع المقبلة، حيث يقومان بزيارات إلى مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة طوال أيام المهرجان. ويقدم «عالم مدهش»، الذي تستمر فعالياته حتى 27 أغسطس المقبل في القاعات 3-8 بمركز دبي التجاري العالمي، العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية التي تدخل السعادة والمرح على زوّاره من العائلات والأطفال.

ويوفر «عالم مدهش» فرصة نادرة باعتباره وجهة للتعلم الترفيهي على وجه الخصوص للزوار الصغار، ففي حين أن شخصية «مدهش» مكرسة لإضفاء الشعور بالمرح والسعادة من خلال التعلم، فإن شخصية «دانة» فضولية مفتونة بالعلوم وتبتكر الاختراعات لجعل العالم مكاناً أفضل.

ولكن لن تكتمل الرحلة العائلية إلى دبي إلا بزيارة متحف المستقبل الرائع. تفضل بزيارة هذه الوجهة الفريدة في الحي المالي بدبي لمشاهدة المعارض الكبيرة المليئة بالابتكارات والأفكار المستقبلية، والتي ستلهم الصغار للعمل في مجال العلوم أو الفضاء. ويعد مسرح الفن الرقمي ومعرض «إنفينيتي دي لوميير» و«آية»، الوجهة الترفيهية الرائعة في وافي سيتي مول، من الوجهات العائلية الاستثنائية الأخرى التي يجب عدم تفويت زيارتها خلال هذا الصيف.

استمتعوا بموسم صيفي في المدينة حافل بالمفاجآت الرائعة وعروض التجزئة وفعاليات الأطعمة اللذيذة والأنشطة الترفيهية حتى 3 سبتمبر.