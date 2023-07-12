أغاني الصيف تجتاح منصات التواصل الاجتماعي

يركز أكثر نجوم الفن والغناء في مختلف بقاع الوطن العربي على موسم الصيف، الذي يجدونه الموعد الأمثل والأنسب لطرح جديدهم الذي غصت به وبإعلاناته منصات التواصل الاجتماعي.

بعد طول انتظار، أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الصيفية الجديدة «بلبطة»، من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان عمرو الشاذلي، مسجلاً بعد بضع ساعات من طرحها نجاحاً لافتاً، تجاوز بلغة الأرقام تسعة ملايين متابعة على القناة الرسمية للفنان على منصة «يوتيوب»، في الوقت الذي اعتمد فيه الجسمي في اختيار جديده الصيفي هذا العام على الجمل اللحنية السهلة والبسيطة، النابضة بروح الفرح في ملامسة مشاعر الجمهور بأسلوب مغاير ومتجدد، يبدو أنه جذب إليه الجمهور.

ولم يتأخر المغني المصري عمرو دياب في الإعلان عن طرح أغنيته الثانية لهذا الصيف، التي حملت عنوان «قولي اسمك»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وذلك بعد طرحه في عيد الأضحى المبارك أغنيته الصيفية الأولى «خلص على قلبي»، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، قبل أن يستكمل خلال موسم الصيف طرح كامل أغاني ألبومه الجديد لهذا العام.

وحققت أغنية إليسا الجديدة «أنا بتمايل»، التي صاغ كلماتها ولحنها عزيز الشافعي، أكثر من أربعة ملايين متابعة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات والعقبات المتتالية والمشكلات القضائية التي ربحتها إليسا ضد إحدى شركات الإنتاج الفني لتوزيع أعمالها الفنية، حيث من المقرر أن تطلق المغنية اللبنانية، خلال الأيام المقبلة، بقية أغنيات الألبوم.

وعبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب»، فاجأت المغنية العراقية رحمة رياض جمهورها بطرح كليب أغنيتها الجديدة «كلام الحب»، من كلمات فراس الحبيب، وحيدر الأسير، وألحان علي صابر، محققة منذ إطلاقها حتى الآن ما يقارب مليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك بعد أن بادرت الفنانة بالترويج لجديدها الفني على حسابها الخاص على «إنستغرام».

بادر الفنان حمزة نمرة بالكشف عن الملصق الدعائي الخاص بأحدث ألبوماته الغنائية هذا العام، الذي يحمل اسم «رايق»، إذ أوضح نمرة، عبر صفحته الرسمية على منصة «إنستغرام»، أنه سيقوم كل أربعاء، ابتداءً من 19 يوليو الجاري، بطرح أغنية جديدة، قائلاً «خليكم جاهزين، بس الأهم تكونوا رايقين».

وعلى صعيد متصل، طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان «ألف روح»، محققة عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» ما يقارب المليوني مشاهدة، وذلك بعد أن طرحت النجمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك أغنية جديدة بعنوان «غلاك ألزم»، من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان سفير الألحان الفنان فايز السعيد، وإنتاج شركة الخوار للإنتاج الفني.

وضمن تجارب أغاني ألبومه الجديد هذا الصيف، طرح المغني اللبناني فارس كرم أحدث أغنياته الإيقاعية الراقصة تحت عنوان «طيابو»، بعد إطلاقه سابقا ثلاث أغانٍ، بدت عناوينها «صادمة» لجمهوره، والتي حاول من خلالها الفنان اللبناني الخروج عن المألوف، وتقديم صور سمعية وبصرية تجاري واقع العلاقات الاجتماعية.

وأعلن المغني الشعبي محمد عدوية، نجل النجم الشهير أحمد عدوية، عن عزمه إطلاق أغنيته الجديدة «تعرف عني إيه»، طارحاً «البرومو» الإعلاني الخاص بها، ومعرباً في الوقت نفسه عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الناجحة «على وضعنا»، التي جمعته بوالده أحمد عدوية، والممثل المصري محمد رمضان، والتي تجاوزت أرقام مشاهداتها خمسة ملايين مشاهدة منذ إطلاقها أوائل الشهر الماضي.