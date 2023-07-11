قبرص «جزيرة للقطط النافقة».. وباء قد يمتد إلى لبنان وإسرائيل وتركيا

تستشري في جزيرة قبرص طفرة من فيروس كورونا السنوري «تسببت بمقتل 300 ألف قط منذ كانون يناير، فيما يحضّ مدافعون عن الحيوانات بينهم دينوس أيوماميتيس الحكومة على التحرّك لوقف تفشي الوباء الذي قد يمتد إلى لبنان وإسرائيل وتركيا، بحسب خبراء.

ويقول الطبيب البيطري كوستيس لاركو إنّ هذا الفيروس»متأتٍ من طفرة لفيروس كورونا المعوي تعاني منها 90% من القطط«، وهي»شديدة العدوى«بين هذه الحيوانات لكنها لا تنتقل إلى أي شخص يتعامل مع قط مُصاب بها.

ولالتهاب البريتون المعدي السنوري عوارض متعددة الأشكال بينها الحمى والتورم في البطن والضعف وأحياناً العدوانية.

ويشير المتخصصون إلى أنّ أعداد القطط التي تشكل بغالبيتها قططاً ضالة، سيتجاوز عدد سكان الجزيرة المقدر بأكثر من مليون بقليل.

ويشير رئيس»كاتس باوس سايبرس«ونائب رئيس»سايبرس فويس فور أنيملز«دينوس أيوماميتيس إلى أنّ ما لا يقل عن 300 ألف قط نفقت بسبب المرض في ستة أشهر.

ويُطعِم أيوماميتيس منذ 25 عاماً نحو ستين قطاً ضالاً في أحد مقابر نيقوسيا. ويقول المتقاعد البالغ 70 سنة وهو يقف بجوار قطط تقفز بين القبور إنّ»مجموعاتها جيدة لكننا قلقون لأنّ إصابة قط واحد تؤدي إلى إصابة القطط الأخرى«.

وسيؤثر هذا الوباء أيضاً على البلدان المجاورة كلبنان وإسرائيل وتركيا، ولكن بسبب النقص في الأبحاث»لا شيء يتيح تأكيد ذلك«، على قول ديميتريس إيبامينونداس، وهو نائب رئيس نقابة الأطباء البيطريين القبرصيين.

ورسمياً، رُصدت 107 حالات فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة القبرصية اليونانية، بحسب الهيئة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. إلا أنّ الرقم لا يعكس الواقع، فعدد كبير من المعنيين بالقطاع يؤكدون صعوبة تشخيص المرض فضلاً عن النقص الذي تشهده الموارد اللازمة لذلك.

وعندما تمرض القطط، عادةً ما تنعزل وتنفق وحدها. ويقول أشخاص يتولون إطعام هذه الحيوانات لوكالة فرانس برس إنّ القطط تختفي ويتم العثور على عدد قليل من جيفها.

ويتمثل الحل لهذه المشكلة بخيارين فإمّا استخدام دواء مُجاز لفيروس كورونا البشري في الهند، وهو مولنوبيرافير، وإما عقار بيطري مضاد للفيروسات معتمد في إنكلترا هو»جي اس-425144«.

ولم تسمح السلطات القبرصية إلا باستيراد»جي اس-425144«مع إخضاع عمليات الاستيراد هذه لقيود، فضلاً عن مشكلة التكلفة المرتفعة للعلاج والتي تراوح بين 3 و7 آلاف يورو لكل قط. وبنتيجة ذلك تفتقر الجزيرة إلى مخزون من هذه الأدوية.

ويضطر البعض تالياً للجوء إلى أساليب غير شرعية.

وتدعو فاسيليكي ماني (38 عاماً)، وهي عضو في عدد من جمعيات الرفق بالحيوان، إلى إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

وتقول"لقد أنفقت كل مدخراتي"، لافتةً إلى أنّ الحيوانات في قبرص تُعامَل"بإهمال وقسوة".

وتشير إلى أنّ الفيروس يستمر في التحوّر وستصبح قبرص«جزيرة القطط النافقة» بدلاً من «جزيرة القطط»، كما تُسمى راهناً.