موجات المخ أثناء النوم العميق تساعد في ضبط معدلات السكر في الدم

توصل العلم الحديث إلى أن قلة النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، غير أن السبب وراء ذلك ظل يحير العلماء لفترة طويلة من الوقت.

ولكن فريقا من الباحثين في مجال أبحاث النوم من جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية اقترب من الإجابة على هذا السؤال بعد أن اكتشف أن الموجات التي تصدر عن مخ الانسان أثناء النوم العميق يمكنها ضبط حساسية الجسم لمادة الانسولين، مما يحسن قدرة الجسم على ضبط معدلات السكر في الدم في اليوم التالي.

ويقول الباحث ماثيو ووكر المتخصص في طب الاعصاب وعلم النفس بجامعة كاليفورنيا بيركلي: "هذه الموجات المتزامنة تشبه الأصبع الذي يحرك قطعة الدومينو بحيث تصنع تفاعلات متسلسلة تنتقل من المخ إلى القلب، ثم تغير طريقة تفاعل الجسم مع السكر في الدم".

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "هذه الموجات تتنبأ بأي زيادة في حساسية الجسم لهرمون الانسولين، مما يساعد في خفض معدلات الجلوكوز في الدم".

وشملت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Cell Reports Medicine ، مجموعة تضم 600 شخص، حيث قام الفريق البحثي بقياس موجات المخ الخاصة بهم أثناء النوم مع تسجيل معدلات الجلوكوز في الدم خلال اليوم التالي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل السن والنوع وفترة النوم وجودته.

ويرى الفريق البحثي أن هذه النتائج تمثل تطورا مثيرا لأنها تثبت إمكانية الاستفادة من النوم كوسيلة علاجية غير مؤلمة لمساعدة مرضى ارتفاع السكر في الدم والفئة الثانية من مرض السكري.