موجة انتقاد لابنة ايمان البحر درويش بعد اعادة نشر صور صادمة لوالدها

تعرضت ابنة الفنان المصري الشهير ايمان البحر درويش الى موجة واسعة من الانتقاد بعد اعادة نشر صور صادمة لوالدها تعود إلى عام 2021 وهو على فراش المرض، طالبة له الدعاء، وذلك على إثر دخوله امس الاثنين، الى المشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتصدرت الصور المؤلمة للفنان درويش، منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة واسعة من التفاعل والتعاطف من جمهوره ومحبيه.

ونشرت ابنته "أمنية البحر" صورة له عبر "فيسبوك"، ظهر فيها الفنان وهو على سرير المرض، وقد تغيرت ملامحه بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره، لكن سرعان ماتبين أن هذه صورة قديمة، وأعادت ابنة الفنان نشرها، بعد تدهور حاله اخيرا، ونقله إلى العناية المركزة يوم امس الاثنين.

وعرضت أمنية الصورة، عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك»، وتهافتت عليها التعليقات المواسيةً لها، والتي تسائل فيها الجمهور عن صحته وأرادوا معرفة تفاصيل حالته الصحية.

وعلقت أمنية على الصورة قائلةً: «سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش»، الذي أصبح ملازمًا لسرير المرض.

انتقد البعض ما فعلته أمنية، معتبرين أن من غير اللائق نشر صورة لقامة فنية بهذه الحالة، وفق التعليقات، خاصة انها صور قديمة تعود الى عام 2021.

في حين انهالت تعليقات أخرى على المنشور تدعو للفنان المصري بالشفاء العاجل.