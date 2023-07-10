في الحرب بين "تويتر" و"ثريدز".. ايلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ لمصارعته ومن يخسر يتنازل عن منصته للثاني !

كتب إيلون ماسك، المالك لتطبيق "تويتر"، إلى مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ، اقتراحا يدعوه فيه إلى التنازل لمدة 24 ساعة عن المنصة المملوكة له حال فوزه عليه في حلبة المصارعة، والعكس سيترك له "ماسك" منصة "تويتر" لمدة 24 ساعة، إذا ما فاز "زوكربيرغ" عليه.

ولاقت التغريدة انتشاراً كبيراً من جانب المتابعين، حيث تم إعادة تغريدها أكثر من 1100 مرة، وتساءل البعض عما سيفعله "ماسك" خلال 24 ساعة في إدارته لـ "ميتا"، وما إذا كان سيطرد أياً من مهندسيها، وأجاب: "من المحتمل".

واختتم ماسك تغريدته بالإشارة إلى زوجة "زوكربيرغ"، والتي تقود سيارة "تسلا".

وكان "ماسك" قد دعا منافسه للاقتتال في حلبة مصارعة، ووافق "زوكربيرغ" على العرض، فيما كانت أولى لكمات مؤسس "فيسبوك" بإطلاق تطبيق "ثريدز" المنافس لـ "تويتر" يوم الأربعاء الماضي، والذي جمع ما يزيد عن 90 مليون حساب جديد منذ إطلاقه.

كما بات "ثريدز" أسرع التطبيقات انتشاراً في التاريخ، حيث استغرق الوصول إلى أول مليون مستخدم "ساعة واحدة فقط".