شركة مجرية تطرح «مشروب طاقة» مصنوعاً بالذكاء الاصطناعي

طرحت شركة «هيل إنيرجي» المجرية للمشروبات، مشروب طاقة، قالت الشركة إنه «تم تطويره وإنتاجه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وقالت الشركة الموجود مقرها في بودابست إنها «تعتبر المؤسسة الأكثر ذكاءً على مستوى العالم في الوقت الحالي.. فكل عنصر في المشروب الجديد تم تطويره بالكامل وتصنيعه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة». وتم إعداد المشروب بعد قيام الذكاء الاصطناعي بمعالجة كمية ضخمة من المعلومات والتركيبات للوصول إلى أفضل وصفة. في الوقت نفسه يساعد نظام الذكاء الاصطناعي في حماية سرية الوصفة الخاصة بالمشروب لمصلحة الشركة المجرية. وأعلنت «هيل إنيرجي» اعتزامها توفير المشروب الجديد في نحو 60 دولة في مختلف أنحاء العالم خلال العام الجاري.