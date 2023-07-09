قط هارب يؤخر انطلاق قطار فائق السرعة في باريس

تسبب قط هارب من صاحبته بباريس، في تأخير قطار«تي جي في» فائق السرعة من محطة جار دي ليون في باريس إلى نيس، أمس، حسبما أفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

وجاء ذلك بعد «مقتل» القط (نكو)، في يناير الماضي، بعد أن هرب من قطار مغادر، وفقاً لمالكة القط البالغ من العمر 15 عاماً. ورفضت سلطات السكك الحديدية وقتها إيقاف القطار وسمحت له بالمغادرة، رغم تحذير الفتاة ووالدتها من أن القط لايزال تحت القطار.

ويوم الثلاثاء الماضي، أمرت المحكمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي أدينت بالإهمال، بدفع تعويض قدره 1000 يورو (1090 دولاراً) لكل من مالكي القط.

وهذه المرة، قطعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الكهرباء عن المحطة لمدة ساعة من أجل إخراج القط.