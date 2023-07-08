لاجئ سوري فرّ من الحرب قبل 8 سنوات يؤدي اليمين عمدة لبلدة ألمانية

أدى اللاجئ السوري ريان الشبل،29 عاما، اليمين الدستورية ليصبح عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية، وذلك خلال اجتماع رسمي لمجلس البلدية مساء أمس الجمعة.

وفر الشبل من سوريا قبل ثماني سنوات، وفي أبريل الماضي انتخبه غالبية مواطني البلدة، البالغ عددهم 2500 نسمة، عمدة لهم بنسبة تأييد بلغت 41ر55%.

وحسب وكالة الأنباء الالمانية «د ب ا» ربما يكون الشبل أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا. ووفقا لمجلس بلدية ولاية بادن-فورتمبرج، لم يتقدم حتى الآن آخرون من أصول سورية للعمودية في الولاية. وعلى مستوى ألمانيا لم ترصد «شبكة العمد الشباب» تعيين أي عمدة قدم إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015.