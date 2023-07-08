«صيف دبي» يرتحل بزواره إلى «عالم الخيال»

يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي 2023» لسكان دبي وزوارها أفضل العروض السينمائية من خلال فعالية «عالم الخيال» (Movie Magic) المحبوبة.

وتستضيف ريل سينما موسماً من الأحداث المشوقة لمحبي الأفلام من جميع الأعمار حتى الثاني من أغسطس. وسيشهد الموسم انطلاق عرض الفيلمين الجديدين «باربي» و«مستر إكس»، للأحباء الصغار، إضافة إلى الجزء الجديد من سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة»، وغيرها من الأفلام المفضلة. كما يمكن لعشاق الأفلام الحصول على فرصة للقاء بعض شخصيات أفلامهم المفضلة، مع ظهور خاص للممثلين المفضلين لدى الجميع. وتقدم الفعالية مجموعة من الأفلام المناسبة لجميع الأذواق على حد سواء، من أفلام المغامرات المليئة بالحركة والتشويق، إلى الأفلام الكلاسيكية والكوميدية الرائعة، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالأفلام المحبوبة في ريل سينما في دبي مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع. وسيكون بانتظار عشاق السينما العديد من المفاجآت المشوقة، وأفضل الأنشطة والعروض خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي».