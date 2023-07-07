عذر أقبح من ذنب لمرتكب جريمة قتل جماعية

برر متهم بإطلاق نار جماعي في فيلادفيا والذي ذهب ضحيته خمسة أشخاص جريمته بمحاولته "مساعدة الشرطة" كما قال "للحد من جرائم القتل العشوائي"

وقال مطلق النار الجماعي المشتبه به في فيلادلفيا للشرطة بعد اعتقاله "إن هيجانه المميت في وقت سابق من هذا الأسبوع كان محاولة لمحاربة أزمة العنف المسلح في المدينة".

وكشفت الشرطة إن كيمبرادي كاريكر البالغ من العمر 40 عامًا كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وكان مسلحًا ببندقي شبح - بندقية من طراز AR-15 ومسدس - أثناء مطاردة منطقة امتدت على عدة كتل سكنية في بفيلادلفيا، حيث يُزعم أنه أطلق النار على سبعة أشخاص ، مما أسفر عن مقتل خمسة منهم.

وتم القبض على كاريكر، وهو يرتدي ملابس حربية، بعد 10 دقائق من وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وفي الساعات التي أعقبت اعتقاله، أخبر كاريكر الشرطة أن موجة القتل تلك كانت طريقته في مساعدة الشرطة على معالجة مشكلة عنف السلاح لأن "كل هؤلاء الرجال في الخارج يقتلون الناس"، حسبما أفادت مصادر استقصائية لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر.

وأخبر كاريكر الضباط الذين قاموا بالقبض عليه "أنهم قاموا بعمل جيد. وتراوحت أعمار الرجال الخمسة الذين قتلوا في إطلاق النار الجماعي يوم الاثنين بين 15 و 59 عاما.

ولم يتم الكشف عن اسم الطفلين ، اللذين يبلغان من العمر 2 و 13 عامًا ، والذين أصيبوا بأعيرة نارية في أرجلهم.

وقال المدعي العام لاري كراسنر خلال مقابلة على شبكة CNN إن السلطات لم تحدد بعد الدافع ، مضيفا أن المشتبه به ، الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وقناع تزلج أثناء إطلاق النار ، ويحمل مسدسا وخزائن إضافية وماسح ضوئي للشرطة.

ولم يكن لكاريكر أي صلة على ما يبدو بأي من الضحايا، الذين قُتلوا بالرصاص خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة شابتها سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في بلد أصبح فيه العنف بالأسلحة النارية أمرًا شائعًا تقريبًا.

ووقع ما مجموعه 16 إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء البلاد من مساء الجمعة حتى صباح الأربعاء ، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 94 آخرين .

وحتى يوم الأربعاء الماضي، وقع 351 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام. وبهذه الوتيرة ، ستشهد الولايات المتحدة 689 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2023، أي أقل بقليل من 690 عملية إطلاق نار تم تسجيلها في عام 2021، وهو أكبر عدد في أي عام منذ عام 2014، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.