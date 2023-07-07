مصر: سيدة تطارد طبيب المخ والأعصاب بطفاية حريق "لأن عملية أمها فشلت"

شهد مستشفى للحالات الحرجة وجراحات المخ والأعصاب في مصر اقتحام سيدة لغرفة العمليات بطفاية حريق، بحثا عن الطبيب الجراح الذى أجرى جراحة لوالدتها منذ أسابيع.

وطالبت السيدة باستعادة المبلغ المدفوع في العملية بدعوى فشل الجراحة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، أمس الخميس، إلى مكان البلاغ وتبين أن السيدة تثير الشغب داخل المستشفى وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، وتم اصطحابها إلى قسم أول أكتوبر لاستكمال التحريات.

ووفق "العربية.نت" كانت إدارة المستشفى الخاص قد حررت محضرا ضد المرأة واثنين مرافقين لها لاعتدائهم على الأطباء وإثارة الشغب داخل المستشفى ومحاولة اقتحام غرفة العمليات للاعتداء على الجراح.

بدوره قال الطبيب فى محضر الشرطة إن العملية التى أجريت لوالدة المتهمة لا يوجد فيها أي خطأ لكنها تريد ابتزاز المستشفى ماليا.