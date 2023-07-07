رحيل الفنانة أمل عباس بعد صراع طويل مع المرض

توفيت في الكويت اليوم الفنانة المعروفة امل عباس عن عمر ناهز الـ63 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وأمل عباس ممثلةُ عراقيةُ معروفة، مقيمة في الكويت؛ بدأت مشوارها الفني في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، من خلال ظهورها في بعض الأدوار التلفزيونية، أغلبها كان في أعمالٍ كويتية.

وتنوع ظهورها الفني ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إلا أن انطلاقة مسيرتها الفنية كانت عام 2003، عندما أدت دور حكيمة في مسلسل “الحيالة”، إضافةً لشهرتها من خلال أداء أدوار الشر في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وولدت عباس في مدينة البصرة في العراق، في 27 إبريل 1960. وبالإضافة لجنسيتها العراقية تحمل الجنسية المصرية، لزواجها من مواطنٍ مصري، أنجبت منه ولدين هما دانة ومحمد.

في عام 1982 أدت دور الصحفية أمل في مسلسل “سيدي الرجل لا”، وفي عام 1984 ظهرت في تمثيلية “أوبريت سندريلا”، أما في العام التالي فقد ظهرت في عددٍ من الأعمال منها دور فوزية في مسلسل “زوجة بالكمبيوتر”، وفي تمثيلية “نشمي”، والسهرة التلفزيونية “اللحظات المنسية: سارة”، وفي المسلسل الكوميدي “أبو صالح يريد حلا”.

في عام 1986، شاركت أمل البطولة بدور أم محمد في فيلم “عدنان”، كما ظهرت في مسرحية “باي باي عرب”، وفي عام 1987 ظهرت في مسرحية “شمس الشموس”، وفي مسلسل “على الدنيا السلام (مبروكة ومحظوظة)” بدور الممرضة هدى.

في عام 1988، شاركت أمل البطولة مع عبدالعزيز النمش وعبدالله غلوم في مسرحية “المدرسة العجيبة” للمخرج عبد الأمير مطر، وبدور أم بهلول في مسلسل “مدينة الرياح”، وفي مسلسل “نصيب”، ومسرحية “النمر الوردي”؛ وفي عام 1989 شاركت البطولة بدور أم شيخة في تمثيلية “أوبريت بعد العسل”، كما ظهرت في مسلسل “الطماعون” بدور مشطوعة، وبدور سرارا في مسرحية “صادوه”.

في بداية تسعينيات القرن الماضي، ظهرت عباس في مسرحية “الكاشي ماشي”، وفي السهرة التلفزيونية “الحادث”، وفي مسرحية “بحيرة البجع”، ومسلسل “يلي مالو أول مالو تالي”. وفي عام 1993 أطلت على جمهورها في مسلسل “عش الزوجية”، من بطولة داوود حسين وانتصار الشراح وإبراهيم الحربي وغيرهم، كما شاركت في مسرحية “الحرمنة”.وفي عام 1995 شاركت في مسرحية “مصاص الدماء” بدور أم سالم، والسهرة التلفزيونية “الرجل والظل”.

واصلت عباس مشوارها الفني خلال عقد التسعينيات مثبتةً حضورها الفني وشغفها بالتمثيل، لتشارك بأدوارٍ مختلفة وأعمالٍ فنيةٍ متنوعةٍ ما بين المسرح والتلفزيون، في عام 1996 ظهرت في “يوميات صايم”، ومسرحية “قارئة الفنجان”. وفي عام 1997 في مسلسل “وجوه بلا أقنعة”.

وفي عام 1998 ظهرت بدور أم عبد الرزاق في مسلسل “دارت الأيام”؛ وفي عام 1999 شاركت أمل في مسلسل “وين ما أطقها عوية” بدور أم جمعة، ومسرحية “الخيران رايح جاي” بدور أم عبيد.

أما بداية الألفية الثانية، فشهدت مشاركتها في أعمالٍ فنيةٍ مختلفة، ففي عام 2000 شاركت عباس بدور أم يوسف في مسلسل “أضحك ولا أبكي”، وفي عام 2001 شاركت بدور نجاة في مسلسل “جرح الزمن”، أما في عام 2002 فقد كان لها حضورٌ في خمسة أعمالٍ فنيةٍ منها مسرحية “قناص خيطان” بدور جميلة، وفي المسلسل الإذاعي “دار الفلك”، وفي المسلسل التلفزيوني “قلوب مهشمة”.

في عام 2003، شاركت أمل في أشهر أعمالها على الإطلاق مسلسل “الحيالة” حيث لعبت دور حكيمة، وكان لها حضور في مسرحيةٍ واحدة بعنوان “ذوبان الجليد”، وفي عام 2004 شاركت في ثلاثة مسلسلات ومنها: “وبعد”، ومسلسل “دنيا القوي” بدور سميرة.

في عام 2005، كان حضور أمل متعددًا في المسرح وعلى الشاشة الصغيرة، كمسرحية “شهر عسل بصل”، ومسلسل “عديل الروح” بدور أم حسام، وفي عام 2006 ظهرت في مسلسل “عتيج الصوف” بدور سبيكة، وفي عام 2007 كان حافلًا بمشاركاتها الفنية ومنها مسلسل “في البيوت أسرار”، ومسلسل تكسي تحت الطلب” بدور أم ناصر.

في عام 2008 لعبت دور أم منيرة في مسلسل “عيون الحب”، ومسلسل “شر النفوس” بدور أم محمود، وفي عام 2009 شاركت في مسرحية “الجدر السحري”، ومسلسل “شر النفوس ج2″، ومسلسل “دمعة يتيم”، وفي عام 2010 شاركت بدور أنهار في مسلسل “زمن مريان”، وبدور أم سالم في مسلسل “كريمو”، وفي مسرحية “ليلة رعب”.

في عام 2011، ظهرت في مسلسل “بنات الثانوية” بدور أبلة ناهد”، ومسرحية “الطرطنجي”، أما في عام 2012 فقد كان حافلًا بمشاركاتها الفنية الدرامية، حيث لعبت دور أم سلوى في مسلسل “خوات دنيا”، وأم عادل في مسلسل “الوداع”.

في عام 2013، شاركت في مسلسل “هابي هاوس”، ومسلسل “ماي عيني”، ومسرحية “عاشقة الجن”، وفي عام 2014 لعبت دور أم وفاء في مسلسل “جرح السنين”، ودور نورة في مسلسل “للحب كلمة”. وفي عام 2015 ظهرت أمل بدور أم سلمان في مسلسل “العم صقر”، وفي مسلسل “حرب القلوب” بدور أم مساعد.

في عام 2016، ظهرت بدور أم صالح في مسلسل “دكتوراه في الحب”، كما لعب دور أم ليلى في مسلسل “حريم بو سلطان”، أما مسلسل “بين قلبين” فقد تقمصت شخصية العمة دنة. وفي عام 2017 ظهرت أمل في مسلسلين كضيفة شرف في مسلسل “ليش يا جارة”، ومسلسل “بو طبيع”، كما أدت شخصية أم عدنان في مسلسل “اليوم الأسود”، أما في عام 2018 فقد ظهرت في مسلسل “أغراب”.