ماذا تريد أن تعرف عن تطبيق "ثريدز" الجديد ؟ وكيف تنشىء حساباً عليه

أصدرت "ميتا" تطبيقا جديدا إسمه "ثريدز"، عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية قد تنافس "تويتر"، ليصبح التطبيق متاحا للمستخدمين في أكثر من 100 دولة.

والتطبيق، الذي تم إصداره اول من أمس الأربعاء، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإطلاقه، يتيح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على "إنستغرام". وبالتالي عند إطلاقه في جميع أنحاء العالم، يمكن لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا فتح حساباتهم مباشرة على "ثريدز".

وكتب الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، في المنصة الجديدة، مساء الأربعاء، أن "التطبيق شهد 2 مليون مشترك في أول ساعتين". ليضيف لاحقا أن العدد ارتفع إلى 10 ملايين مشترك في 7 ساعات.

يسمح التطبيق للمشترك بكتابة منشور يقتصر على 500 حرف، مع إمكانية إضافة صور ومقاطع فيديو.

ويمكن للمشاهدين التفاعل عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، بما في ذلك اقتباس مقطع من المنشور وأيضا يمكن مشاركة المنشور عبر "الستوري" في "إنستغرام".

وفي حين أن معظم الميزات شبيهة لتلك الموجودة في منصة "تويتر"، فإن التصميم الخاص به يشبه "إنستغرام"، خاصة فيما يتعلق بالأزرار مثل القلب والتعليق والمشاركة.

وبمجرد تسجيل الدخول، يتم إخبار المستخدمين الجدد الذين لديهم حسابات "إنستغرام" أن حساباتهم يجب أن تحتفظ بنفس أسماء المستخدمين، ولكن يمكنهم إنشاء سيرة ذاتية مختلفة والارتباط بملفاتهم الشخصية.

وبحال كان الشخص "معتمدا" على "إنستغرام" فأيضا سيكون "معتمدا" على التطبيق الجديد. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي يتابعونها بالفعل على "إنستغرام".

وسيتم أيضًا حظر الحسابات التي حظرها المستخدمون بالفعل على "إنستغرام" تلقائيًا. ويمكن لأولئك الذين يرغبون في تقييد التفاعلات اختيار ما إذا كانوا سيسمحون بالردود من قبل الجميع، أو الحسابات التي يتابعونها أو يذكرونها في منشوراتهم.

وسيتم فرض إرشادات وقوانين "إنستغرام" على "ثريدز"، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات بعضهم البعض.

بحسب متجر التطبيقات الحاصة بـ"آبل"، فإن "ثريدز" هو "تطبيق المحادثة المستند إلى "إنستغرام"، حيث يمكن للمستخدمين "قول المزيد".

"ثريدز" هو المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات اليومية وحتى الموضوعات التي ستحصل غدًا".

و"مهما كانت اهتمامتك، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون نفس الأمور أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم".

ومن ناحية التوافق، فإن "ثريدز" متوفر على أجهزة "iPhone" و"iPod Touch" التي تعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث. ولن يكون متاحًا لأجهزة iPad حيث إن الأمر ليس مفاجئًا لأن "إنستغرام" أيضا غير موجود على أجهزة "أبل" اللوحية.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم ربط "ثريدز" بمنصات "ميتا" الأخرى، ولا يدعم التطبيق استخدام اللغة العربية ويتضمن حاليا 31 لغة: الكرواتية والتشيكية والدنماركية والهولندية والإنجليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهندية والمجرية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والماليزية وبوكمال النرويجية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والصينية المبسطة والسلوفاكية والإسبانية والسويدية والتاغالوغية والتايلاندية والصينية التقليدية والتركية والأوكرانية والفيتنامية.

من المتوقع أن تعمل "ميتا" على دعم المزيد من اللغات. فقد استغرق الأمر سبع سنوات قبل أن تدعم منصة "إنستغرام" اللغة العربية في عام 2017، بينما استغرق تطبيق الفيديو المنافس "تيك توك" سبعة أشهر فقط قبل إطلاق خدمة اللغة العربية.