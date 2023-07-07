جمهور كبير يحاصر«بالحب» أبطال «البعبع» في دبي

اختار نجوم وفريق عمل فيلم «البعبع» دبي للاحتفال، تزامناً مع بدء عرضه في الصالات المحلية، وحضر أبطال الفيلم العرض الحصري الذي أقيم أول من أمس في «ريل سينما» بدبي مول، محاصرين بحشد كبير من الجماهير المحبة والداعمة التي تزاحمت للحديث أو التقاط الصور مع نجوم العمل.

حضر العرض الحصري في دبي، النجم أمير كرارة، والنجمة ياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، والطفل جان رامز، ورصدوا ردود أفعال الجمهور في القاعة، حيث كانت تعلو الضحكات على المشاهد الكوميدية، وكذلك التصفيق الحار عند مشاهد الأكشن.

عودة كرارة

يشكل فيلم «البعبع» عودة النجم أمير كرارة إلى السينما بعد غياب طويل فاق ثلاث سنوات، بعدما قدم فيلمه «كازبلانكا» عام 2019، ويلعب كرارة في هذا الفيلم دور سلطان، السجين الذي تم الإفراج عنه، والمعروف باسم «البعبع»، ويحاول بعد خروجه من السجن القيام بعملية تسليم آثار لمصلحة أحد التجار، لكنه يستولي على قطعة الآثار والأموال، ويستعد للهروب خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم، اللذين لم يكن يعلم عنهما شيئاً منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب وحمايتهما من العصابة ضمن مشاهد مملوءة بالمواقف الكوميدية، خصوصاً بعد أن تجمعه المصادفة مع الدكتورة سلمى، التي تلعب دورها ياسمين صبري.

شكل مختلف

وقال النجم أمير كرارة لـ«الإمارات اليوم»: «ما يميز هذا الفيلم هو الشكل المختلف في إطلالتي وما اعتدت تقديمه، فالجمهور اعتقد من خلال الإعلان الأولي عن الفيلم، بأنه سيكون أكشن كما العادة، ولكن المفاجأة كانت بأن الفيلم (أكشن كوميدي)، مع الإشارة إلى أن الكوميديا تأخذ حصة أكبر بكثير من الأكشن، ويمكنني القول إن الممثلين الموجودين في الفيلم هم من أسهموا في نجاحه». وأضاف حول تحقيق الفيلم لإيرادات عالية في أيام عرضه الأولى في مصر: «عندما يتم عرض الأفلام في مصر أولاً تحقق نجاحاً باهراً لجهة الإيرادات، وفي الواقع توقعنا تحقيقه لهذا النجاح قبل بداية العرض، لأنه يتمتع بالعديد من العناصر التي تميزه، أولاً الإنتاج الجيد، وثانياً وجود ممثلين مميزين والمخرج الكبير الذي أخرجه، فضلاً عن القصة الجميلة التي قدمها الكاتب، وقد التمسنا هذا النجاح من ردود أفعال الجمهور منذ بدء عرضه في مصر».

طبيعة شخصية

ولجهة دوره كأب ولاسيما أنه اعتاد تقديم أدوار الأكشن، لفت كرارة إلى أن من يعرفه بشكل شخصي يدرك أنه لم يمثل في هذا الفيلم، فتعامله مع الأطفال كان منطلقاً من طبيعته الشخصية، موضحاً أن هذا الدور يعتبر من الأدوار القريبة من طبيعته وكانت تأدية دور الأب والتعاطي مع الأطفال في غاية السهولة. وأشار إلى أنه حين شاهد الفيلم مع الجمهور فرح بالدور، وشعر بأنه قدم عملاً جميلاً، خصوصاً أنه في هذا الفيلم قرر عدم الحضور في فترة العمل على المونتاج والتعديل، وتعمد مشاهدته في حالته النهائية مع الجمهور، لرصد ردود أفعال الحاضرين في السينما وكذلك ابنه، وهذا مده بالشعور الحقيقي بالرضا التام عن العمل.

تجربة جديدة

وقال الممثل محمد عبدالرحمن توتا، الذي لعب دور «سوكا» صديق سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «يعتبر هذا الدور من الأدوار الجديدة بالنسبة لي، فهي المرة الأولى التي أقدم فيها دور أكشن، والفيلم يعتبر تجربة جديدة تماماً وردود أفعال الجمهور كانت جيدة، وأتمنّى أن يلاقي الاستحسان في العالم العربي أيضاً». واعتبر عبدالرحمن أن العمل الكوميدي هو الأصعب في السينما، موضحاً أنه ليس من السهل أن يجد الممثل «إيفيه» يضحك به العالم العربي كاملاً، خصوصاً أن الممثل لا يطمح إلى مخاطبة أبناء وطنه فقط، فالجمهور الذي يشاهد الأعمال اليوم متعدد الجنسيات ويمتد من المحيط للخليج، ولهذا فإن الاجتهاد مهم كي يبقى الممثل قادراً على إضحاك الجمهور.

وحول ما واجه من تحديات في دور الأكشن الذي يلعبه للمرة الأولى، أشار عبدالرحمن إلى أن بعض المشاهد تخللها الكثير من الإصابات، ولكنها مرت جميعها بسلام، معتبراً أن الهدف النهائي أن يحظى الفيلم بحب الجمهور، لأن الجمهور سيختار مشاهدة الفيلم الجيد، لاسيما أن هناك العديد من الأفلام التي تعرض حالياً في دور السينما، متمنياً التوفيق لزملائه الممثلين في أعمالهم.

إجازة

وتحدث الطفل جان رامز، عن كواليس الفيلم الذي لعب فيه دور مالك ابن البعبع، قائلاً: «أحببت العمل مع النجوم في الفيلم، خصوصاً أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن، فالجميع كانوا داعمين لي خلال الفيلم». وأشار إلى أنه خلال تصوير الفيلم كان في إجازة من المدرسة حتى تمكن من تصوير مشاهده في الفيلم الذي وصفه بـ«التجربة الرائعة».

أبطال فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع إيرادات جيدة على مدار الأسبوع الأول لعرضه خلال عيد الأضحى في مصر، ليحتل المركز الثاني بعد فيلم «بيت الروبي» لكريم عبدالعزيز. وينتمي الفيلم إلى أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد المحمود. أما التأليف فهو لإيهاب بليبل والإخراج لحسين المنباوي.

أمير كرارة:

«ما يميز الفيلم هو الشكل المختلف في إطلالتي وما اعتدت تقديمه».

محمد عبدالرحمن:

«الاجتهاد في الكوميديا مهم كي يبقى الممثل قادراً على إضحاك الجمهور».

جان رامز:

«أحببت العمل مع النجوم، فالجميع كانوا داعمين ومشجعين خلال تصوير الفيلم».