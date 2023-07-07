«مفاجآت دبي»: احتفالات وفعاليات صيفية لا تُنسى

يتيح مهرجان «مفاجآت صيف دبي» لسكان دبي وزوّراها فرصة الاستمتاع بتجربة مجموعة من الأنشطة الجديدة والمثيرة طوال موسم الصيف. ويقام المهرجان برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويقدّم هذا الصيف مجموعة من الفعاليات الرائعة التي لا تُنسى كل أسبوع.

أنشطة ترفيهية

ويمكن الاستمتاع بحضور عروض وحفلات العديد من الفنانين العالميين الموهوبين والمحبوبين في جميع أنحاء المدينة، ومن بينهم روبي كولين الذي سيحيي حفلاً موسيقياً حياً في السابع من يوليو، إضافة إلى أمسية موسيقية لفنان الراب المصري ويجز ونجم موسيقى الهيب هوب الشهير DizzyTooSkinny، في 15 من يوليو.

يمكن زيارة المخيم الصيفي «المستكشف» الذي سيُقام في متحف الاتحاد في الفترة ما بين 10 و14 يوليو، ثم مرة أخرى في الفترة ما بين 17 إلى 21 يوليو، لخوض رحلة استكشافية تعليمية مليئة بالمرح والأنشطة الثقافية التي تمكّن الأطفال من التعرف على تاريخ وقصة الاتحاد وتأسيس الدولة.

«بيت ذا هيت»

وتُقام الدورة الثانية من سلسلة الحفلات الموسيقية المرتقبة «بيت ذا هيت» (Beat the Heat) خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، بالتعاون مع سبوتلايت وأنغامي. وتقدم الفعالية أمسيات مليئة بأروع الأجواء، مع مجموعة من العروض الرائعة لفنانين وفرق موسيقية في «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية طوال شهري يوليو وأغسطس. وتضم قائمة الفنانين المشاركين ويجز، وكايروكي، وبالتي، وأوتوستراد، وسكيني، والفرعي، وموضي الشمراني، ودي جي أسيل، وشارموفرز.

«عالم الخيال»

يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» أيضاً فعالية «عالم الخيال» (Movie Magic) لإسعاد عشاق الأفلام من جميع الأعمار، وستتضمن فعالياته مجموعة واسعة من العروض، والمسابقات الشيقة، وخيارات المأكولات والمشروبات اللذيذة، كما تتيح للحضور فرصة لقاء شخصيات أفلامهم المفضلة، ومشاهدة الأفلام الكلاسيكية خلال عروض خاصة.

سحوبات وعروض

يستمر موسم التخفيضات خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي» حتى الثالث من سبتمبر، وسيتضمن العديد من العروض القيّمة لأكثر من 800 علامة تجارية في 3.500 منفذ بيع في المدينة، حيث تصل الخصومات إلى 75% على مدار الأسابيع التسعة القادمة للمهرجان.

وستتاح للمتسوقين خلال موسم الصيف فرصة الاستفادة من العروض والصفقات الرائعة، بالإضافة إلى فرصة للفوز بجوائز قيّمة من خلال السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات مهرجان «مفاجآت صيف دبي» لعام 2023.

فعاليات عائلية

توفر فعاليات صيف دبي موسماً صيفياً مليئاً بأنشطة المرح والتسلية لجميع أفراد العائلة مع «عالم مدهش»، حيث يمكن الانضمام إلى مدهش ودانة، وشخصيات دبي المحبوبة، في رحلة شيقة من الترفيه والاستكشاف لغاية 27 من أغسطس، ويمكن الاستفادة من العروض الرائعة التي تقدّمها أرقى الفنادق والمنتجعات في المدينة، حيث يمكن للعائلات التي لديها أطفال الاستفادة من عرض «للأطفال مجاناً»، والذي يتيح الدخول المجاني للأطفال دون سن 12 عاماً إلى العديد من الوجهات والمعالم الشهيرة في دبي.

فعاليات المأكولات

ومع عودة «أسبوع الصيف للمطاعم» خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي» والذي سيبدأ من 18 حتى 27 أغسطس، ستكون فرصة لاكتشاف فنون الطهي التي تزخر بها مدينة دبي، مع مجموعة متنوعة من الأطباق المميزة بأسعار خاصة من المطاعم المشهورة في جميع أنحاء المدينة، وبلمسات كبار الطهاة المشهورين والموهوبين الذين تركوا بصمة في عالم الطهي.