«المقطع» فصلية ثقافية تنضم إلى الإعلام الإماراتي

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية العدد الأول من مجلة «المقطع» الفصلية الثقافية بالتزامن مع عام الاستدامة، وتُعنى المجلة بالشأن التاريخي والتراث بطابع ثقافي واجتماعي، ويتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية عبر هذه المجلة إلى رفع الوعي التاريخي والثقافي بتاريخ دولة الإمارات والمنطقة، وإثراء المشهد الثقافي بأسلوب يعكس اهتمامات الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وفي حفل إطلاق العدد الأول من المجلة (صيف 2023) الذي جرى بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية أكد المدير العام عبدالله ماجد آل علي، أن المجلة تعدّ إضافة جديدة للأرشيف والمكتبة الوطنية في سجل الاستدامة الثقافية الثري في دولة الإمارات، وتعكس دعم القيادة للشأن الثقافي وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية والفكرية. وأضاف: إن للمجلة التي تصدر بهوية إماراتية هدفاً ورسالة يتصلان بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية ورسالتهما، وهذا ما يعطيها القوة في رفد الأوساط الثقافية بالدراسات والأبحاث والتقارير التي تروي شغف القارئ؛ مشيراً إلى أن المجلة تقدم هويتها من خلال اسمها «المقطع» تلك البوابة التي عبرت منها بداية أبوظبي وانطلاقتها لتحكي للعالم سيرة خالدة وتجربة رائدة في النهضة والتقدم والازدهار.

وسلطت مديرة التحرير الزميلة ندى الزرعوني، الضوء على المجلة المنوعة، التي تُعنى بالشأن التاريخي والتراثي بطابع ثقافي واجتماعي، وتهتم بالأرشيف والمكتبة الوطنية وكنوزه وإنجازاته.

وتطرقت لرؤية المجلة التي تدور حول رفع الوعي التاريخي والثقافي بين القراء، وإثراء المشهد الثقافي بأسلوب يعكس اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية وجهوده وتوجهاته، وقدمت لمحة عن أبواب المجلة.