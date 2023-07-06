"يتناول العشاء 11 صباحا".. مليونير يحاول العودة إلى عمر الـ 18



بالنسبة لمعظم الناس ، قد تكون الساعة 11 صباحًا هي الوقت المناسب لتناول الإفطار - أو ربما الاستمتاع بفنجان من القهوة في الصباح، ولكنها بالنسبة للمليونير برايان جونسون تعني شيئا واحدا وهو حان وقت العشاء.

فرجل الأعمال البالغ من العمر 45 عامًا الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الصحية يقضي الآن عامه الثاني في مشروع يهدف إلى عكس عمره بمقدار 27 عامًا ، وهدفه النهائي هو "بلوغ سن 18" في كل جزء من جسده ، من أعضائه الداخلية إلى أسنانه وشعره.

وتضمنت التجارب التي أجراها حتى الآن تبادل الدم مع ابنه البالغ من العمر 17 عامًا ووالده البالغ من العمر 70 عامًا ، بالإضافة إلى الخضوع لفحوصات يومية لدهون الجسم والتصوير بالرنين المغناطيسي الروتيني ، التي أجراها فريق من 30 طبيبًا .

إضافة لذلك هنالك روتين التمرين - الذي يتكون من 35 حركة مختلفة اكتملت مباشرة بعد مكالمة الاستيقاظ في الساعة 4:30 صباحًا تتناسب مع نظام غذائي محكم.

في 4 يوليو ، أكد جونسون للمتابعين المذهولين على Twitter أن ما أشيع عنه كان صحيحا في قوله إنه يتناول وجبته الأخيرة في اليوم في وقت متأخر من الصباح.

وتساءل المتابعون عما إذا كان "العشاء الساعة 11 صباحًا" أم لا كان خطأ مطبعي أو لهجة محلية - في المملكة المتحدة تستخدم كلمة "العشاء" أحيانًا للإشارة إلى الغداء - لكن المليونير أكد ذلك بقوله : "وجبتي الأخيرة من اليوم هي في الساعة 11 صباحًا حيث أتناول الطعام بين [حوالي الساعة 6 صباحًا إلى] 11 صباحًا"

في إطار زمني مدته خمس ساعات ، يأكل ثلاث وجبات: سلطة خضروات فائقة تليها بودنغ مكسرات ، ووجبة ثالثة يمكن أن تكون أي شيء من البطاطا الحلوة المحشوة إلى سلطة البرتقال والشمر. وجونسون - الذي أسس شركة Braintree لمعالجة الدفع وشركة Kernel للتكنولوجيا العصبية - يبدأ اليوم أيضًا بمشروب "العملاق الأخضر" المليء بمكونات مثل الكولاجين والسبيرميدين والكرياتين. إلى جانب وجباته ، يتناول جونسون كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية.

ويُظهر جزء من خطة حياته البالغة 2 مليون دولار سنويًا أن جونسون يأخذ ما لا يقل عن 28 مكملًا غذائيًا عندما يستيقظ. ومع العشاء (المبكر للغاية) يأخذ جونسون 18 مكملًا إضافيًا ، وآخر قبل النوم - بالإضافة إلى إضافات مثل 30 مل من زيت الزيتون البكر الممتاز كل يوم وبقع التستوستيرون ست مرات في الأسبوع.

ويدعي "رياضي التجديد المحترف" الذي نصب نفسه بأنه يقترب شيئًا فشيئًا من هدفه المتمثل في الحصول على جسد يبلغ من العمر 18 عامًا.

وفي ملاحظاته الشهرية لشهر مايو 2023 ، قال جونسون إنه يستطيع الآن ضغط الساق بمقدار 800 رطل (362 كغ) مما يضعه بين 1٪ إلى 2٪ من الفئة العمرية 18 عامًا. وبالمثل ، يقول جونسون إنه يستطيع أن ينجح في الضغط على 240 رطلاً (108كغ)، مما يضعه ضمن أفضل 10٪ من الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا ، وفقًا لمستوى القوة الذي يضع رجل الأعمال بين الفئتين "المتوسطة" و "المتقدمة".

كما قال جونسون أيضًا أن VO2 max - كمية الأكسجين التي يستخدمها الجسم أثناء ممارسة الرياضة بأقصى ما يمكن - تتموضع الآن عند 58.7 مل / كجم / دقيقة مما يضعه أيضًا بين أعلى 1.5 ٪ من الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا.

وعلى الرغم من الاختبارات والتدريبات والأنظمة المرهقة ، قال جونسون إن جسده يسمح له بمواصلة الدفع أكثر.

وكتب: "أحد أفضل أجزاء برنامج Blueprint (المخصص لهذه الغاية) أنه لا توجد أوجاع وآلام في أي مكان في جسدي ، مما يسمح لي بفعل أي شيء تقريبًا“.

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