وفاة أبرز نجوم الأدب الفنلندي عن 33 عاماً

توفيّ الكاتب الفنلندي ميكي ليوكونن، الذي يُعدّ أحد أبرز نجوم الأدب في بلده، عن عمر يناهز 33 عاماً، على ما أعلنت، أمس، دار WSOY التي تتولى نشر مؤلفاته.

ولم تفصح دار النشر عن سبب الوفاة، وامتنعت لدى تواصل وكالة فرانس برس معها عن الإدلاء بأية تفاصيل، معللة ذلك باحترام خصوصية عائلة الكاتب.

وسبق لميكي ليوكونن أن أصدر، رغم صغر سنه، ثلاثة دواوين شعرية، وأربع روايات، أبرزها بعنوان (O) «أو»، ورواية رسوم.

ونالت أعماله استحسان النقاد، وحصلت على عدد من الجوائز.

وأشارت دار النشر في بيانها إلى أن كتابات ليوكونن تجمع بين «رياح الأدب التجريبي العالمي وإتقان اللغة الفنلندية»، مضيفةً أن أعماله «مليئة بالاستعارات الفخمة، والأشخاص المهووسين الذين يحاولون شق طريقهم في الحياة».

وكان ليوكونن يجاهر بمشكلات الصحة النفسية التي يعانيها. وفي نهاية شهر مايو، أوضح في منشور على «إنستغرام» الصعوبات التي واجهها أخيراً. وكتب «كل ما يمكنني فعله هو الاستلقاء على الأرض، وإخراج هذا الشعور السيئ الذي لا يلبث أن يعود بعد لحظة».

وأعلنت الدار أن روايته الخامسة Vierastila «فييراستيلا» ستنشر بعد وفاته في الخريف المقبل.