شرطي يوقف ويقيد طفلا في الثالثة لسبب لايخطر على بال

أثارت قضية قيام شرطي اوقف طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، الرأي العام، وذلك بسبب تعثر الطفل في استخدام "النونية-القصرية"- التي يدربون فيها الاطفال على استخدام دورة المياه-، ما دفع الشرطي لاقتياده للسجن وتقييد يديه.

وتم إحضار طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف يواجه صعوبة في التدريب على استخدام "النونية- القصرية"، إلى إدارة السلامة العامة في دايتونا بيتش شورز في أيام متتالية في أكتوبر الماضي ووضعه في السجن، حسبما قال ضابط رفيع المستوى. وفي المرة الثانية، تم تقييد يدي الطفل أيضًا.

ووفقا لما قاله صاحب هذه الفكرة الملازم مايكل شوينبرد لقسم شؤون الأطفال والأسرأن الطفل " كان يبكي. كنت أتلقى الرد الذي توقعته منه"، وأضاف شوينبرود في المقابلة إن الصبي وعد بألا يفعلها في سرواله مرة أخرى.

وواجهت الشرطية جيسيكا لونج، التي أحضرت طفلها إلى السجن في 5 أكتوبر، تأديبًا من المدينة بسبب أمر مشابه. ووفقا لصحيفة "نيوز جورنال" فإن مدير السلامة العامة مايكل فاولر قام بإبلاغهما بضرورة تحقيق المعايير المهنية.

لكن نتائج أي تحقيق لم يتم الإعلان عنها بعد. كما قال فاولر في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه يتشاور مع محامي المدينة قبل التعليق.

وقالت شيري شواب ، كاتبة المدينة في رسالة بالبريد الإلكتروني بهذا الخصوص إن السجلات الفعلية لا يمكن الإفراج عنها لأنها "مختومة من قبل القاضي".

وقال شوينبرود أنه استخدم تقنية وضع الطفل في السجن من قبل. فقبل حوالي تسع سنوات، قال إنه عاقب ابنه البالغ من العمر 4 سنوات بالمثل بعد أن أساء التصرف في الحضانة.

وقال شوينبرود إنه سأل الصبي عما إذا كان قد ضرب فتاة فأجابه بنعم. لذلك أخبر الشرطي الصبي أنه يضع الناس في السجن عندما يضربون أشخاصًا آخرين.

وقال "أخذته إلى السجن وجلس هناك. وشاهدته ... وكان يبكي وكل شيء ".

وتابع شوينبرود: "لقد كانت فعالة. "لهذا السبب فعلت ذلك بهذا. لم يضرب أي شخص ، لكنني كنت أفكر في نفس الشيء، الانضباط. حيث توقف عن تكرار لذلك ".