40 مليون قطعة شوكولاتة لمسافري طيران الامارات

كشفت طيران الإمارات عن أنها تقدم أكثر من 40 مليون قطعة من الشوكولاتة الفاخرة لمسافريها كل عام، لإضفاء لمسة مترفة إضافية إلى تجربة سفرهم على مختلف الدرجات.

وأشارت الناقلة في إطار استعدادها للاحتفاء باليوم العالمي للشوكولاتة في السابع من يوليو، إلى أنها تقدم مجموعة متنوعة من الشوكولاتة ضمن خدمة الوجبات المميزة التي توفرها للمسافرين على جميع الدرجات إلى 140 وجهة حول العالم.

وقد قدمت على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، 35 مليون قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية، وأكثر من 160 ألف قطعة شوكولاتة في الدرجة السياحية الممتازة منذ إطلاقها في يونيو 2022، بالإضافة إلى 4 ملايين زوج من الشوكولاتة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

كما قامت طيران الإمارات بتقديم علب شوكولاتة كبيرة لمسافري الدرجة الأولى اعتباراً من ديسمبر 2022، مما أتاح للمسافرين المتميزين فرصة التمتع بتذوق بعض النكهات الفريدة للشوكولاتة واصحابها معهم، وتم في هذا الإطار تقديم أكثر من 36000 صندوق في الأشهر الستة الماضية.

وتتعاون طيران الإمارات بشكل وثيق مع نخبة منتقاة من أشهر منتجي الشوكولاتة الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك "بتيل"، "كوكو جليلة" و"فوري أند جالاند" من دولة الإمارات العربية المتحدة، و"جوديفا" من بلجيكا، و"فالرونا" من فرنسا، و"بتلارز" من أيرلندا، و"كانونيكا" و"نوهاوس" من سويسرا، و"باكاري" من الإكوادور و"هوتيل شوكليت" من المملكة المتحدة.

وتقوم الناقلة باختيار العلامات التجارية للشوكولاتة طبقاً لعوامل عديدة تشمل جودة وتميز وطعم محتوى مختلف الأنواع (الشوكولاتة الداكنة، الشكولاتة بالحليب، الشوكولاتة البيضاء) وكذلك نوع الحشوة (حلوى اللوز، الغاناش الكريمي أو الفاكهة المنعشة)، إلى جانب المكون الأساسي للطعم والقوام، وشهرة العلامة التجارية، وتماشي منتجاتها مع الاتجاهات الجديدة، وما إذا كان مصدرها مستدام.

ويتم تقديم كل ماركة شوكولاتة منتقاة بعناية على متن الطائرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل تقديم مجموعة مختارة جديدة لإسعاد المسافرين الدائمين. وإلى جانب ذلك يحظى المسافرون على مختلف الدرجات بتناول حلويات الشوكولاتة والشوكولاتة الساخنة الموجودتين ضمن قائمة الوجبات.

ويأتي في صدارة أكثر أنواع الشكولاتة شعبية على متن رحلات طيران الإمارات كعكة شوكولاتة المولتن في الدرجة السياحية وموس شوكولاتة الحليب التي تقدم للأطفال. كما تقدم الناقلة على الرحلات الطويلة ألواح الشوكولاتة ومصاصات الشوكولاتة للأطفال خلال المناسبات الخاصة. وإلى جانب ذلك تقدم الناقلة في صالة المسافرين على متن طائرة الإيرباص A380، أنواعاً من الحلويات النباتية وغير النباتية من M&Ms، وكعكة الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة.

كما تعتبر الشوكولاتة سمة أساسية في صالات طيران الإمارات، حيث يحظى العملاء بأنواع مختلفة منها، بما في ذلك آيس كريم الشوكولاتة المحلي الصنع من عربة الآيس كريم القديمة، والشوكولاتة الساخنة الكريمية المميزة من كوستا.

دبي- الإمارات اليوم