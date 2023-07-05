من دار زايد إلى المغرب.. أعمال فنية مشتركة تحتفي بـ «موسم طانطان»

أنتجت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار مشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية الشقيقة، أعمالاً فنية مشتركة (إماراتية - مغربية) تحتفي بالنسخة الـ16 من الموسم الذي يعقد من السابع إلى الـ12 من يوليو الجاري.

وتضمنت الأعمال الفنية التي تم إنتاجها، عملاً مشتركاً بعنوان «قلت لروحي لا تملي»، وهي من ألحان وغناء الفنان الإماراتي طارق المنهالي، وكلمات الشاعر المغربي عمر الراجي.

كما تم إنتاج «شيلة» بعنوان «طانطان يا طانطان»، وهي من كلمات وأداء نهيان المنصوري، أحد نجوم برنامج المنكوس، وجاء في مطلعها «من دار زايد وصلنا.. نحمل سلام من أهلنا، من شوفكم ما شبعنا.. طانطان يا طانطان، دار الكرم والشجاعة.. فيها السنة مثل ساعة، من حبها لا استطاعة.. طانطان يا طانطان».