توم كروز:«ميدفيلد» أبوظبي أسرني

أكد المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، خلفان المزروعي، أن العرض الأول لفيلمMission Impossible Dead Reckoning Part One في منطقة الشرق الأوسط، الذي استضافته أبوظبي، أخيراً، يُعدّ إنجازاً آخر يضاف إلى سجل نجاحات الإمارة، ودليلاً على ازدهار الصناعة السينمائية المحلية، وشاهداً قوياً على مواصلة التزامنا بترسيخ مكانتنا ثقلاً بارزاً على خارطة صناعة السينما الدولية.

ونظم العرض الأول لفيلم «مهمة مستحيلة: موقع تقديري (الجزء الأول)» على مستوى المنطقة في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بحضور طاقم عمل الفيلم، وعلى رأسهم النجوم: توم كروز، هايلي أتويل، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، إضافةً إلى المخرج كريستوفر ماكويري.

وقال توم كروز:«جسدت سردية الفيلم مغامرة ملحمية مشوقة، مزجت بين سحر الكثبان الرملية للصحراء والإبداع الهندسي للمطار، ما أسهم في تقديم تجربة سينمائية فريدة».

وأضاف: «لم أشهد طوال مسيرتي موقع تصوير يفوق هذا المطار في الحجم، لقد أسرني بالفعل، وكأنه مصمم بدقة لتجسيد مشهد سينمائي من روائع الشاشة الفضية. وخلف جدران المطار، تقف صحراء آسرة بتكوينات رملية بديعة، ولأن عملنا يقوم على الخوض في التباينات الجغرافية واستكشاف القصة التي يُمكن أن ترويها تلك التباينات، فقد تميّزت الصحراء بجاذبية رومانسية انعكست بشكل رائع على الشاشة».

وصُور الجزء السابع من سلسلة «مهمة مستحيلة» في مطار أبوظبي الأيقوني الجديد «ميدفيلد» وصحراء ليوا الآسرة.

وخلال العرض الأول للفيلم، قدم رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، مقطع فيديو لم يُعرض من قبل لكواليس تصوير العديد من المشاهد المذهلة والمعقدة من الناحية الفنية، إضافةً إلى عرض بعض المشاهد المشوقة التي جرى تصويرها في مبنى «ميدفيلد».

من جانبه، قال المخرج كريستوفر ماكويري: «أردنا لهذا الجزء من فيلم (مهمة مستحيلة) أن يكون أكبر وأكثر عالمية. وأتاحت لنا مطارات أبوظبي فرصة التصوير في مبنى (ميدفيلد) الجديد، وكان لذلك دور كبير في تصوير المشاهد بطريقة متسلسلة لم يسبق لنا القيام بها من قبل، لقد كان هذا الموقع استثنائياً في جماله وحجمه».

وأضاف: «بمجرد تصوير لقطات مشاهد مطار أبوظبي، قررنا فعل الشيء نفسه في الصحراء أيضاً، وهو أمر لطالما راود مخيلتنا أنا وتوم. وقد يبدو للمشاهدين أن اللقطات تتوالى بسهولة إلى حد ما، لكنها في واقع الأمر معقدة للغاية، وتطلبت من توم مستوى عالياً من المهارة. لقد كانت المشاهد التي صوّرناها في أبوظبي هي الأضخم على الإطلاق، ولعل ما حفّزنا أكثر من مشاهد الحركة هو جمال المواقع والأشخاص الذين نسعد بوجودهم عند حضورنا إلى المكان».

بوابة استثنائية

قالت الرئيسة التنفيذية بالإنابة بمطارات أبوظبي،

إيلينا سورليني: «عندما فكرنا في الكشف عن مبنى المطار الجديد، لم نجد طريقة أفضل من شاشات صالات السينما، فالمبنى تحفة معمارية حديثة وبوابة استثنائية إلى أبوظبي. وإنني على ثقة بأن ملايين المسافرين الذين سيحلون ضيوفاً داخل هذا المبنى سيشعرون وكأنهم يعيشون أجواءً سينمائية فريدة، تماماً مثل فريق عمل الفيلم».

• توم كروز:«لم أشهد طوال مسيرتي موقع تصوير يفوق هذا المطار في الحجم».

• كريستوفر ماكويري: «أردنا لهذا الجزء من (مهمة مستحيلة) أن يكون أكبر وأكثر عالمية».