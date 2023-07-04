2 مليون دولار غرامة إطلالة منزلية افضل

ستتسبب رغبة مليونير أمريكي اسمه جرانت هابر في رؤية أفق أفضل للمدينة في دفع غرامة كبيرة تصل حدود مليوني دولار، بعد قطعه لعشرات الأشجار بشكل غير قانوني لتحسين رؤيته للمناظر البعيدة.

وكان جار المليونير سامي شينواي، البالغ من العمر 40 عامًا غاضبًا بشدة حين اكتشف أن أشجار البلوط الموجودة ضمن ممتلكاته في كينيلون، نيو جيرسي، الولايات المتحدة، قد تم قطعها في وقت سابق من هذا العام.

واتهم الرجل المنكوب جاره، جرانت هابر، بانتهاك القوانين المحلية لقطع الأشجار الناضجة حتى يتمكن من إلقاء نظرة أفضل على أفق مدينة نيويورك من قصره الذي تبلغ تكلفته مليون دولار.

ويلتزم هابر بدفع 1000 دولار لكل شجرة لاستبدالها - لكن الفاتورة النهائية قد تكون من سبعة أرقام بسبب قواعد مجلس المدينة.



وقال سامي إنه وصل إلى المنزل في 27 فبراير على صوت المناشير الكهربائية، حيث صادف أربعة رجال على ممتلكاته مع آلة تقطيع الأشجار ، لكن عندما واجه الرجال ، ادعى أن غرانت حاول إنكار ارتكاب أي مخالفة.

وقال لصحيفة ديلي ميل: "حاول هابر التصرف كما لو كان خلطًا كبيرًا. وألقى العمال باللوم عليه على الفور ونفى كل شيء وأمرهم جميعًا بالمغادرة.

وفقًا لقواعد البلدة المحلية، فإن الإزالة غير القانونية للأشجار تخضع لغرامة لا تقل عن 100 دولار بحد أقصى 1000 دولار لكل شجرة.

ورغم أن هذا يعني أن جرانت يواجه غرامات تصل إلى 32000 دولار فقط، إلا أن الغرامات ليست التداعيات المالية الوحيدة، إذ تنص القواعد على ضرورة أن يقوم ب"استبدال الشجرة (الأشجار) بأخرى من الأنواع المماثلة أو المتفوقة." ونظرا لكون المنطقة التي تم قطع الأشجار فيها يتعذر الوصول إليها عن طريق البر، فإن هذا يعني أن المليونير سيتعين عليه دفع تكاليف لبناء طريق جديد إلى الموقع، وإضافة التربة وإزالة الحطام المتبقي وراءه. حتى يتمكن من نقل وزراعة 32 شجرة كبيرة جديدة.

ويحدد القانون أيضًا أن كل شجرة "يجب أن تكون مضمونة لموسمين نمو كاملين" ، لذلك سيكون مكلفًا أيضًا برعايتها لمدة عامين.

ويدعي الجار المتشفي من جاره أن الأخير سيدفع مبلغًا يسيل له اللعاب، مشيرا أن "الغرامة 32 ألفا لكن الخسائر تقدر بنحو 1.9 مليون دولار."

واعتذر المليونير عن فعله، ملقيا برسالة بصندوق بريد جاره يقول فيها " إنه ليس جارًا سيئًا وانتقل إلى هنا لأنه يحب الطبيعة"

وجرانت هو الرئيس التنفيذي لشركة American Innovations - وهي شركة تقدم أدوات للكشف عن الأجهزة المتفجرة في ساحات القتال - ويعيش في قصره في نيو جيرسي الذي تبلغ تكلفته 1.75 مليون دولار مع زوجته وأطفاله.