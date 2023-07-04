ملتقى السمالية ينطلق ببرنامج تراثي متكامل

أطلق نادي تراث الإمارات أمس فعاليات النسخة الـ31 من ملتقى السمالية الصيفي، والتي تستمر حتى 28 الجاري بجزيرة السمالية والمراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي.

وقال مدير إدارة الأنشطة بالإنابة في نادي تراث الإمارات راشد خادم الرميثي، إن «النادي يوفر مراكز عدة في مختلف مناطق أبوظبي لتسهيل المشاركة بالملتقى الذي يهدف إلى ترسيخ المعرفة بالتراث وتأصيله لدى الطلاب، سعياً إلى المحافظة على الهوية الوطنية في نفوسهم».

وأوضح أن الملتقى يشمل أنشطة تراثية وثقافية وترفيهية ورياضية وتعليمية، يقدمها المدربون التراثيون التابعون للنادي من خلال برنامج متكامل صمم من أجل اكتساب الطلاب المعرفة بتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وأضاف الرميثي «تضم برامج الملتقى الموجهة للبنات والبنين باقة واسعة من الفعاليات، في مقدمتها ورش الواجهة البحرية التي يتعرف المشاركون من خلالها إلى التراث البحري الغني للدولة، وجولات السفينة التراثية حول جزيرة السمالية للتعرف إلى المحيط البيئي لها، وأنشطة الهجن، والفروسية، والصقارة، التي تأتي بمثابة بوابة يطل من خلالها الطلاب على الماضي، ليعرفوا كيف كانت حياة الآباء والأجداد»، لافتاً إلى أن الفعاليات تتضمن أيضاً الألعاب الشعبية، والسباحة، وزيارة ممشى القرم البيئي بالجزيرة الذي يبلغ طوله نحو 900 متر، للتعرف عن قرب إلى بيئة أشجار القرم، والحرف التراثية النسائية كالتلي والسدو والخوص، والغزل، والخياطة، والأكلات الشعبية.

وذكر الرميثي أن هناك زيارات خارجية للطلبة ستكون ضمن برنامج الملتقى من بينها المتاحف، ومعرض الشيخ زايد، والمعالم الترفيهية والرياضية في أبوظبي.