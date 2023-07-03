كشفت خيانته فأنهى حياتها.. قتل زوجته بـ 14 طعنة في مصر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين تأجيل محاكمة صاحب مقهى لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية وشك الزوجة في سلوك زوجها.

"تعدد علاقاته"

وكانت شهدت منطقة النزهة بالقاهرة واقعة قتل بشعة، عندما أقدم حسن محمد، البالغ من العمر 43 عاما على قتل زوجته، وتدعى رباب محمد 40 عاما، إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة تعدد علاقاته، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق. وفق ما أفاد موقع القاهرة 24.

14 طعنة

الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ 14 طعنة وذبحها داخل المنزل.

تقرير الصفة التشريحية كشف عن أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافة إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 14 طعنة.

اعترف بارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال وجودهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، اعتدى على إثرها عليها بالضرب باستخدام مطواة وسكين، تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياتها.