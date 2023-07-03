مفاجأ «سامة» في نبتة بروكلي

يمكن توقع اي شيء، إلا أن تعثر على ثعبان سام في نبتة البروكلي، المغذية والمحببة من قبل الكثيرين.



وروى البريطاني نيفيل لينتون تجربته «المخيفة» بعد اكتشاف ثعبان ملتف داخل نبات البروكلي كان اشتراه للتو من متجر ألدي وذلك فيما كان يتسوق أسبوعيا.

وشعر الجد بالرعب عندما لاحظ الثعبان وقد التف على نفسه بين أوراق البروكلي وكاد لا يصدق ما تراه عينيه.

وكان نيفيل ( 63 عامًا)،قد ترك الخضار في ثلاجته لمدة ثلاثة أيام بعد رحلة التسوق قبل أن يكتشف الأفعى عند تحضير وجبة خفيفة.

ونقلت صحيفة «الديلي ستار» عنه: «كان الأمر مخيفًا للغاية من حسن حظي أنني لم أترك البروكلي في المطبخ خارج الثلاجة».

واكتشف نيفيل، من ستوربريدج (المملكة المتحدة)، الثعبان الصغير مختبئا بالقرب من جذع البروكلي عندما هم بتقطيع الخضار على منضدة مطبخه، وأدرك بسرعة أنه أكبر من أن يكون حرباء صغيرة فدعا أقاربه لمساعدته.

وقام الرجل بإعادة الثعبان متعلقا بنبتة البروكلي كما وجده للمتجر، الذي سلمه لحديقة حيوان دودلي القريبة حيث تم تحديده على أنه من فصيلة ثعابين السلم، المنتشرة في جنوب غرب أوروبا، وأنه على الرغم من كونه ليس سامًا، إلا أنه يمكن أن يصيب البشر بضربات سيئة.

وقال نيفيل أن الموظف في المتجر كان خائفًا جدًا هو الآخر، حيث تم عرض تعويض عليه، لكن العجوز يفكر في الحصول على المزيد.

وقال نيفيل إن المبلغ المعروض عليه لا يعوضه عن المخاطر التي يتعرض لها ابنه المعاق وحماته الضعيفة التي تعيش معه.



وقال متحدث باسم المتجر نحن نحقق في هذا الحادث المعزول " مشيرا أنهم اعتذروا للرجل ولكن دون الإشارة لمبلغ التعويض.