الصين: اكتشاف 22 مقبرة أثرية في مقاطعة خنان

عثر في الصين أخيراً، على مجموعة مكونة 22 مقبرة أثرية تعود إلى قرون بعيدة في مقاطعة خنان بوسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى سلالة هان، شرق الصين (ما بين عامي 25 و220)، و12 تم بناؤها في عهد سلالة سونغ بين عامي (960 -1279) وثمانٍ أخرى من سلالتي مينغ (1368-1644) وتشينغ (1644-1911) في تل بقرية بمدينة كافينغ.

كما تم اكتشاف أبواب ونوافذ مصنوعة من هياكل خشبية داخل الغرف.

وقال الباحثون إن الزخرفة الداخلية والتصميم الخارجي لغرف المقابر تماثل المنازل والساحات السكنية في الواقع، ما يساعد على فهم مجريات الحياة في كافينغ خلال عهد أسرة سونغ.