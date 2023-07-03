الجسمي والساهر يغنيان في دبي حتى الثانية صباحاً.. مدينة الاحتفالات الجميلة تجمعنا

بحفل غنائي مكتمل العدد، جمع بين النجم الإماراتي حسين الجسمي، وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، افتتحت الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وحمل الحفل الذي نظم، أول من أمس، في قاعة «كوكاكولا أرينا» بدبي، واستمر حتى الثانية صباحاً، سحر النغم الكلاسيكي الشرقي الذي يتسم به كاظم الساهر، إلى جانب روائع الأغنيات الخليجية والمصرية السريعة التي طبعت مسيرة حسين الجسمي.

افتتح كاظم الساهر الحفل الغنائي، الذي نظمته «ذا بيست مومنتس»، بأغنية «أراضي خدودها»، لينتقل بعدها إلى «يدُكِ»، ثم أغنية «مو طبيعي»، دون أن تغيب عن الأمسية أبرز القصائد التي غناها الساهر التي ميزت مسيرته، ومنها: «مدرسة الحب»، و«حافية القدمين»، و«أحبيني بلا عقد».

ومن الفصحى إلى إيقاع الأغنية العراقية، إذ قدم «القيصر» أغنياته القديمة، ومنها: «سلمتك بيد الله»، و«عيد وحب»، و«ما أحبك بعد»، فضلاً عن المواويل العراقية ذات الشجن الحزين.

ووصف كاظم الساهر، خلال اللقاء الصحافي الذي سبق الحفل، دبي بالمدينة التي يعتبرها بيته الثاني، متمنياً السعادة لأهلها، ومعبّراً عن الشعور بالفخر الذي تقدمه هذه المدينة لكل مواطن عربي، فهي المدينة التي تشهد التطور والتقدم والعمران والنهوض، وكل ما هو جميل في هذا الزمن الصعب.

ووجّه الساهر رسالة إلى الجمهور، محمّلة بالأمنيات الجميلة والسعادة والراحة، متمنياً أن يتمكن من تقديم الموسيقى الجميلة لهم باستمرار.

أما في ما يتعلق بألبومه الغنائي الجديد، فلفت إلى أنه انتهى من التحضيرات له دون أن يعلن عن تاريخ إصداره أو عنوانه، موضحاً أنه «في هذا العصر الذي تحكمه منصات وسائل التواصل الاجتماعي بات إصدار الأغنيات أكثر تعقيداً، فلم يعد الأمر كما في السابق، فجميع الإجراءات باتت بحاجة إلى مزيد من الوقت». وكشف أنه بصدد تقديم مجموعة من الحفلات في عدد من المدن العربية، ومنها: بيروت وعمّان، إلى جانب حفل سيجمعه بالفنانة أصالة في المغرب.

خليجي ومصري

وأطلّ الفنان الإماراتي الملقب بـ«الجبل»، حسين الجسمي، على وقع الموسيقى الخليجية مع أغنية «قاصد»، لينتقل بعدها إلى «ستة الصبح»، و«بلغ حبيبك»، و«حتة من قلبي». وجمع الجسمي خلال الحفل الذي شدا فيه لما يزيد على الساعتين لجمهور دبي، بين الأغنيات الخليجية وكذلك المصرية، مع تقديمه بعض الأغنيات على البيانو، ومنها: «أنا لها شمس»، و«أمي جنة»، فضلاً عن أغنيات لا تغيب عن حفلات النجم الإماراتي، ومنها أغنية «نسم علينا الهوى» للفنانة فيروز، وأغنية «أما براوة» للفنانة نجاة الصغيرة. واستكمل الحفل مع أعماله الخليجية الشهيرة، ومنها: «مهم جداً»، و«الجبل»، و«ما يسوى»، ليختتم حفله بعد ساعتين وربع الساعة بأغنية «بالبنط العريض».

قلب كبير

وأعرب الجسمي خلال المؤتمر الصحافي عن سعادته بإحياء الحفل الافتتاحي لمفاجآت صيف دبي، إلى جانب الفنان كاظم الساهر. وقال: «دبي تجمعنا دائماً بالحب والاحتفالات الجميلة، وسعيد اليوم بهذا الحفل وأتمنى لكل زوّار دبي الاستمتاع بالمهرجان، فدبي تدعو الجميع إلى الخير والمحبة والتآخي والسلام».

وأضاف: «ليست المرة الأولى التي يجمعني حفل مع قيصر الأغنية العربية، وكاظم الساهر فنان يحمل قلباً كبيراً ويحترم فنه وما يقدمه للجمهور، كما أنه يحترم تاريخه، وأتمنى له الاستمرار بهذا التألق دائماً».

وقال الجسمي عن أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «بلبطة»: «هذه الأغنية بسيطة وتحمل كثيراً من أجواء الفرح، والكلمات تحمل كثيراً من البساطة والمرح، وأتمنى أن تشعر الجمهور بهذا الفرح». أما عن تجربة الذكاء الاصطناعي التي جمعته بأغنية مع الفنانة شيرين، فوصفها بأنها تجربة «زي العسل»، وأن هذه الأغنية التي نفذت عبر الذكاء الاصطناعي أسعدته، واصفاً التقنيات الحديثة بالجميلة، والتي يمكن الاستفادة منها في تسهيل العمل الفني.

أما في ما يتعلق بغنائه باللهجة المصرية باستمرار، فأضاف: «أكنّ كل المحبة لأهل مصر ولكل الوطن العربي، واللهجة المصرية محببة من قِبل الجمهور من كل الوطن العربي، حالها حال اللهجات الأخرى التي أحبها»، معتبراً أنه من الجميل أن يكون الفنان مثقفاً ومطلعاً على كل اللهجات العربية ويحترمها ومنفتح على تقديمها خلال مسيرته الفنية.

محمد عبده يعود

بعد غياب خمس سنوات عن دبي، قدم الفنان محمد عبده، الليلة الماضية، الحفل الثاني الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ليكون الثاني ضمن الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي، وكذلك من ضمن جدول احتفالات العيد في دبي. وقدم الحفل في قاعة «كوكاكولا أرينا» بتنظيم من «روتانا ميوزيك» و«أرتيست هاوس ميوزيك».

كاظم الساهر:

«شعور بالفخر تقدمه دبي لكل مواطن عربي، فهي مدينة العمران، وكل ما هو جميل في هذا الزمن الصعب».

لم تغب عن الأمسية أبرز القصائد التي غناها الساهر، والتي ميّزت مسيرته، ومنها: «مدرسة الحب»، و«حافية القدمين»، و«أحبيني بلا عقد».

حسين الجسمي:

«أتمنى لكل الزوّار الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي.. بالمدينة التي تدعو الجميع إلى الخير والمحبة والتآخي والسلام».

لـ مشاهدة فيديو مقتطفات من حفل «المفاجآت»، يرجى الضغط على هذا الرابط.