بعد اعلان اسلامها.. شريكة كريم بنزيمة: "دين جميل" وبكيت وأنا أقرأ القرآن في رمضان

علقت شريكة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، عارضة الأزياء الأمريكية، جوردان أوزونا، على اعتناقها الدين الإسلامي عقب انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية.

وأوضحت جوردان، التي أنجبت الطفل الرابع لبنزيما، في حديث إعلامي مع مجلة "Yo Dona" نقلت مقتطفات منه صحيفة "ماركا" الإسبانية أنها كانت قد أشهرت إسلامها في مسجد مدريد، وأنها لم تستطع كبح مشاعرها ودموعها بعد النطق بالشهادتين.

وكشفت جوردان عن أن اهتمامها بالإسلام هو أمر جاد وأنه وبعد البحث كثيرا في تفاصيله توصلت إلى استنتاج مفاده أنه دين "جميل".

وقالت أوزونا، حسب موقع "روسيا اليوم"، إنها بكت خلال قراءة القرآن، في شهر رمضان الماضي، مسلطة الضوء على قراءتها لكتاب يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في نهاية المطاف.

"لقد بحثت كثيرا وقرأت عن هذا الدين، وأجده جميلا. كل ما قرأته عنه حركني. قرأت القرآن في رمضان فبكيت. قرأت أيضا كتابا عن مسيحي اعتنق الإسلام مثلي. كتاب ثمين حقا".