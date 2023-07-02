بصفته صاحب "تويتر".. ايلون ماسك يحدد للناس عدد التغريدات التي يمكنهم "قراءتها" يومياً

أعلن إيلون ماسك أن منصة تويتر ستحدد مؤقتا عدد التغريدات التي يمكن للأشخاص قراءتها في اليوم، في الوقت الذي أبلغ فيه آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى الموقع.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن ماسك، الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر الماضي بعد شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار، أعلن اليوم السبت أن الحسابات التي تم التحقق منها (الموثقة بعلامة زرقاء) ستتمكن من قراءة 6 آلاف تغريدة فقط في اليوم.

وقال إن الحسابات التي لم يتم التحقق منها (غير الموثقة) يمكنها قراءة 600 تغريدة فقط في اليوم، بينما سيتمكن أصحاب الحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها بعد من قراءة 300 تغريدة فقط في اليوم.

وفي تغريدة لاحقة، أضاف ماسك حسب "د ب ا" «سترتفع حدود عدد التغريدات التي يسمح بقراءتها قريبا إلى 8 آلاف للحسابات التي تم التحقق منها، و 800 للحسابات التي لم يتم التحقق منها و 400 للجديدة الذي لم يتم التحقق منها».

ولم يذكر ماسك متى سيجري زيادة حد التغريدات التي يسمح بقراءتها بالضبط، أو الفترة التي ستظل فيها القيود سارية.

