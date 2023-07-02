مراسلة تلفزيونية مصرية تفقد النطق .. وتطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء (فيديو)

فقدت مراسلة تلفزيونية مصرية النطق بعد تعرضها لأزمة نفسية.

ونشرت أميمة البدري مراسلة قناة DMC منشوراً عبر حسابها بموقع فيسبوك تعلن فيها فقدها النطق وكتبت: أنا محتاجة حد يساعدني ارجوكم أنا فجأة فقدت النطق مش عارفه أنطق ولا اتكلم وشفتي طبقت زي البكم والصم وصوتي مش طالع ومش قادرة أخد نفسي أنا خايفه ومش عارفه أعمل أيه أنا تعبانه جدا ومش قادرة أنا مخضوضة من اللي حصلي.

وقامت أميمة البدري بتوجيه الشكر إلى جمهورها وطلبت منه الدعاء لها ومساعدتها، حيث نشرت صورة لمجموعة من التحاليل وكتبت: الحمد لله رب العالمين علي كل حاجة حصلت ليا، أنا بكتب وأنا مش قادرة عشان اطمنكم أنا روحت المستشفى، وعملت الأشعة المقطعية علي المخ، الحمد لله مفيش جلطة، بس للأسف فقدت النطق، بسبب إني زعلت جامد، ادعولي دعوة صادقة، أنا محتاجة، لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة.

وأضافت: الدكتور كتبلي أدوية، وقالي لازم أرتاح تماما، وخلال 3 أيام لو مش اتحسنت، ورجعت أتكلم هتابع مع دكتور أعصاب، وأعمل جلسات كهرباء، لأعرف أتحسن ادعولي أعرف أنطق تاني، وأرجع لحياتي، أنا نفسيًا مش أحسن حاجة دعواتكم وشكرا للتواصل معايا، ولكل واحد حاول يكلمني، ويساعدني وشكرا للي جالي البيت ووداني المستشفي دعواتكم.