وفاة مهندس سوري بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة القدم (فيديو)

فارق مواطن سوري الحياة في بلدة تفتناز بريف إدلب خلال ممارسته رياضة كرة القدم، وذلك عقب ادائه فرض الصلاة داخل الملعب قبل استئنافه اللعبة مجدداً وتعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً التقطته كاميرات مراقبة داخل ملعب كرة قدم، ورصدت فيه لحظة وفاة المهندس "محمد علي برد" أثناء لعبه كرة القدم داخل "ملعب خماسي" في بلدة تفتناز شمال شرقي إدلب.

ووفق مقطع الفيديو، فقد ظهر الرجل وهو يقطع لعبه في كرة القدم ويتوجّه لأداء صلاته. وعقب انتهائه من اداء الفريضة وعودته للعب مجدداً، تعرّض لنوبة قلبية مفاجئة أفقدته توازنه وليسقط على إثرها فوق أرض الملعب مفارقاً الحياة.

ولأول وهله، ظنّ أصدقاء الراحل بأنه سقط أرضاً بصورة طبيعية عقب ركله الكرة، إلا أنهم فوجئوا بعد لحظات بمفارقته الحياة.