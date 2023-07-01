«بهجة عيد» ترسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى

تواصل «مؤسسة الإمارات» نشر السعادة بين الفئات المستهدفة والمستحقين من أفراد المجتمع، وذلك من خلال تمديد مبادرتها «بهجة عيد» احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

ونُظمت المبادرة بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» بهدف تحقيق أمنيات سبعة أطفال ممن يعانون الأمراض المزمنة، حيث أمضوا أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم واشتركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية. وشهدت الفعالية مشاركة 15 متطوعاً من برنامج «تكاتف»، والذين حرصوا على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، وضمان توفير تجربة متميزة وممتعة لا تُنسى للأطفال وعائلاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مؤسسة الإمارات»، مهنا المهيري: «حرصنا على تنظيم يوم ممتع للأطفال الذين حلوا ضيوف شرف في أكبر وجهة داخلية للمغامرات في المنطقة (أدرينارك أدفنتشر)، وسعدنا بردود أفعال الأطفال أثناء استكشافهم هذه الوجهة المميزة واستمتاعهم بالألعاب الترفيهية المشوقة».

وأضاف المهيري: «يتحمل هؤلاء الصغار عدداً من المشكلات الصحية المزمنة، لذلك فإن منحهم يوماً من الفرح والمتعة كان أمراً مهماً لرفع معنوياتهم، وأشيد بدور كل من مؤسسة (تحقيق أمنية) والوجهة المستضيفة في رسم البسمة على وجوه الأطفال، وإنجاح هذه المبادرة الإنسانية الرائعة».