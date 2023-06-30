أم بولندية تخسر حياتها وهي تنقذ طفلتها من الموت

قال مسؤول في الشرطة البولندية يوم الجمعة إن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات سقطت من على متن عبارة ركاب في بحر البلطيق ووالدة الطفلة، التي قفزت في الماء بعد طفلها، لقيتا حتفهما.

وقال المتحدث باسم الشرطة ماريوس سياركا لمحطة ”تي في إن "24 إنه كان من المستحيل إنقاذ حياة الاثنين، وكلاهما مواطنان بولنديان.

وقعت المأساة يوم الخميس أمس عندما سقطت الطفلة في الماء وقررت الأم القفز وراء طفلها، حسبما قال المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية جوناس فرانزين لوكالة الأسوشيتدبرس. وقال إن الطفل سقط من ارتفاع حوالي 20 مترا (65 قدما).

وتم نقل الأم والطفل بشكل منفصل بواسطة مروحية إلى مستشفى في كارلسكرونا.

وقال أندرس أولسون، الذي كان على متن مروحية الإنقاذ التي سحبت المرأة من البحر، عبر اللاسلكي إنها ”لا تستجيب” وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.

وساعدت سفن ومروحيات من وحدات الناتو التي كانت في المنطقة في عملية الإنقاذ.