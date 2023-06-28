احتفالات العيد في دبي.. فرحة مضاعفة و«مفاجآت»

تحمل احتفالات العيد في دبي، خلال عيد الأضحى، المزيد من جرعات الفرح الإضافية للمقيمين في الإمارة، وزوارها من حول العالم، إذ تطلّ الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة السعيدة مع انطلاقة موسم حافل بالترفيه والفرح، يترقب انطلاقه الكثيرون كل عام، وهو مفاجآت صيف دبي.

وتتضمن احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من اليوم وإلى السادس من يوليو المقبل، برنامجاً حافلاً، إذ تشمل العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية، وعروض الألعاب النارية، وعروض التسوق، والسحوبات والجوائز القيمة.

وتتزامن احتفالات عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي 2023، التي تنطلق غداً لتكون بداية مثالية لموسم صيفي رائع لسكان وزوار دبي.

وقالت مدير تنفيذي الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، عن الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي» لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذه الدورة تختلف عن النسخ الماضية من خلال محتوى الفعاليات، من خلال التركيز على أفضل ما هو موجود في دبي عبر جدول يمتد إلى 76 يوماً من الترفيه والفعاليات والأنشطة والخصومات، وكذلك التركيز على الوجهات»، مشيرة إلى أن دورة هذا العام من المفاجآت، التي تنطلق غداً، تحاول التركيز على وجهات غير مشهورة لدى الناس، بمن فيهم سكان لدبي.

وأضافت: «تتنوع الفعاليات، وتتوجه لكل أفراد المجتمع، وتبدأ مع احتفالات العيد في دبي، مروراً بالأنشطة الترفيهية المتنقلة والحفلات الغنائية، وتختتم مع الفعاليات التي ترافق العودة إلى المدارس، إذ سيتم التركيز على هذا القطاع المهم للعائلات مع نهاية موسم الصيف الحالي».

وأكدت سهيلة غباش، أن «هذه الفعاليات والمهرجانات مهمة جداً لخدمة قطاع السياحة، وأيضاً استراتيجية دبي (دي 33)، فالسياحة قطاع حيوي للإمارة، وأساسي في اقتصادها».

وحول الاستدامة والفعاليات المرتبطة بهذا المفهوم، لفتت إلى أن الأنشطة تتم بالتعاون مع قطاع التجزئة، وهو قطاع حيوي في الإمارة، لذا يتم النظر في كيفية نشر الوعي بمفهوم الاستدامة والبناء عليه، سواء من خلال الأكياس التي توزع في محال التجزئة، والتي تحمل مفهوم الاستدامة، فضلاً عن إعادة تدوير بعض المواد، كما تتعاون مؤسسة المهرجانات والتجزئة مع كل الفئات في الدولة لنشر مفهوم الاستدامة، ومنها الفنادق والمطاعم.

أنشطة ممتعة

ومن بين أبرز فعاليات احتفالات العيد في دبي، الحفل الذي سيحييه المطربان حسين الجسمي وكاظم الساهر، السبت المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا، وحفل فنان العرب محمد عبده، على المسرح نفسه، الأحد المقبل، إضافة إلى العديد من العروض والأنشطة الترفيهية الممتعة في مختلف الوجهات الشهيرة ومراكز التسوق بالمدينة.

كما ستتيح الفعاليات الاحتفالية بالعيد في دبي فرصة مشاهدة العديد من الفنانين الموهوبين والفرق الاستعراضية من أنحاء العالم، على مدار اليومين المقبلين في ابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، إذ تُنظم مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية الحية والفقرات الاستعراضية.

وبينما يستضيف «ميركاتو» عرض السيرك Circus Fiesta يومياً حتى التاسع من يوليو المقبل، ستتزين سماء «دبي باركس آند ريزورتس» بعروض الألعاب النارية.

وسينظم دبي فستيفال سيتي الألعاب النارية لتضيء سماء دبي غداً، علاوة على عرض الإضاءة والليزر «IMAGINE» يومياً. وستحفل مراكز التسوق «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«سيركل مول» خلال عيد الأضحى بعروض تقدمها فرق تراثية، تبرز ملامح من الأصالة الإماراتية، علاوة على فعاليات متنوعة.

كما يمكن الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في عالم مدهش، الذي فتح أبوابه قبيل العيد في مركز دبي التجاري العالمي، مع إضافات جديدة ومشوقة مستوحى تصميمها من فصول السنة ستبهر الصغار والكبار. ويمكنكم أيضاً البحث عن مدهش ودانة في أنحاء المدينة، إذ ستعرض إضاءة عيد الأضحى الشخصيات على جسر المستقبل، كما ستظهر الشخصيات في أماكن ووجهات أخرى في أنحاء دبي.

تخفيضات كبرى

وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قد أعلنت، بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، عن عودة عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» ضمن فعاليات اليوم الأول من «مفاجآت صيف دبي» التي تستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل. ويعتبر هذا العرض إحدى الفعاليات المتميزة التي يترقبها المتسوقون كل عام للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 90% على المنتجات المتوافرة من أكثر من 100 علامة في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في أنحاء المدينة.

كما أن قضاء العطلة في دبي أصبحت أكثر جاذبية مع العروض التي تقدّمها العديد من الفنادق للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يقدم كل من فندق حصن حتا، وفندق أوشن فيو، وفندق جي إيه ذا ريزورت، تخفيضات تصل إلى 40% على أسعار الغرف، مع إمكانية استرداد يصل إلى 200 درهم، وغيرها الكثير، إضافة إلى استقبال الأطفال مجاناً.

مشهد متنوع

تعد «مفاجآت صيف دبي» حدثاً سنوياً يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان دبي وزوارها خلال موسم الصيف، إذ يقدم أجندة مليئة بالتخفيضات وفعاليات المأكولات اللذيذة والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والعديد من السحوبات، مع فرص الفوز بجوائز قيمة.

وحول قطاع المأكولات والاهتمام به، خصوصاً بعد دخول دليل ميشلان للإمارات، قالت مدير تنفيذي الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، إن «هناك أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات، وجميعها يهتم بقطاع المأكولات، وهناك تنوع كبير في المطاعم، سواء الكلاسيكي أو التراثي ،إلى جانب التي تدمج بين المفهومين»، مشيرة إلى أنهم في المؤسسة يروجون لهذا القطاع طوال العام، وليس فقط خلال «مفاجآت صيف دبي»، كما يركزون على التنوع من خلال أسبوع المأكولات، أو طرح خيارات متعددة للعائلات، لاسيما في موسم الأعياد.

• 76 يوماً من الترفيه والفعاليات والأنشطة والخصومات خلال «المفاجآت».

• احتفالات العيد في دبي تتواصل فعالياتها حتى السادس من يوليو المقبل.

• «تختلف الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي، إذ تبدأ مع احتفالات العيد، وتتضمن أنشطة ترفيهية متنقلة وحفلات غنائية».