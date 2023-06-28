ألمانيا تحرق مئات الملايين من كمامات «كورونا»   

تعتزم الحكومة الألمانية حرق مئات الملايين من كمامات كورونا منتهية الصلاحية. وذكرت صحيفة «فيلت» الألمانية استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الألمانية، أنه من المقرر إتلاف 755 مليون كمامة جراحية ومن طراز «إف إف بي 2» على الأقل.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة، إنه تم من قبل حرق نحو ثلاثة ملايين كمامة. وتخطط غالبية الولايات الألمانية لحرق كمامات «كورونا» التي لم تعد صالحة للاستخدام، أو فعلت ذلك بالفعل.

وانتقدت خبيرة شؤون الصحة في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، كاترين فوجلر، خطط الإحراق، مشيرة إلى أن فائض الكمامات كان متوقعاً بعد انتهاء الإلزام بارتدائها. وأضافت أنه كان يتعين على الوزارة إعطاء الكمامات مجاناً للمستشفيات أو مرافق المعاقين في الوقت المناسب حتى لا تضطر تلك الجهات لشراء غيرها.