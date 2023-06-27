عرض لايفوت من ثرية امريكية: قطة و300 ألف دولار

تركت مالكة ثرية مهووسة بالقطط إرثها الكامل البالغ ملايين الدولارات لصديقاتها الهرر السبع، في قصر فاخر يزيد ثمنه عن مليوني دولار أمريكي، وذلك رغبة منها في إبقائهم معا حتى مجيء أجلهم.

لكن جمعيات الرفق بالحيوان قررت في النهاية توزيع هذه الحيوانات على الراغبين بتبنيها مع ضمان مصروفها الكامل حتى موتها.

ووفقا لما جاءت به صحيفة "مترو"، فإن المليونيرة نانسي سوير احتفلت بعيد ميلادها الرابع والثمانين في نوفمبر مع صديقة لها، وممرضتها وقططها الأصيلة من الفصيلة الفارسية و البالغة من العمر خمس سنوات.

وفيما توفيت العجوز بعد أيام فقط من احتفالها الأخير بقيت قططها دون رعاية، ولا سيما أن ابن المرأة الوحيد كان توفي هو الآخر منذ زمن.

ولذا حددت المالكة في وصيتها ترك كل شيء للقطط السبع، حيث عاشت هذه المخلوقات لما يقرب من ستة أشهر بمفردها في قصر تبلغ تكلفته 2.5 مليون دولار في تامبا، فلوريدا وذلك بسبب خشية مالكتهم الراحلة تفريقهم أو فصلهم عن بعضهم البعض إلى شعورهم بالضيق

ووفقا للصحيفة لم يكن من المقرر بيع القصر التي تسكنه القطط حتى وفاة آخرها، لكن في النهاية انتصر صوت المنطق ربما يمكن القول، حيث قررت جمعية الرفق بالحيوان في خليج تامبا عرض القطط للتبني العام، مع التكفل بمصروفها الذي يأتي من تركة المرأة الضخمة.

وقالت شيري سيلك، المديرة التنفيذية للجمعية : "لا ينبغي ترك القطط بمفردها في منزل كبير". "سأعمل شخصيًا على التأكد من أنه يمكننا الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن معًا وأن يذهبوا إلى المنزل المثالي.، مشيرة أنهم في الوقت الذي تلقوا ما يقارب 100 حتى اللحظة إلا أن المؤكد أنه " إذا قمت بالتبني، فإن المال موجود لتمويل كل الرعاية البيطرية، كل العناية، كل الطعام، كل ما تحتاجه هذه القطط".

وخصص لكل قطة من التركة الضخمة وفقا للصحيفة 300 ألف دولار فقط لا غير.