متحف هيرميتاج أمستردام يغيراسمه إلى «إتش آرت»

قالت مديرة متحف هيرميتاج أمستردام، أنابيل بيرني، أمس، إن المتحف سيغير اسمه إلى متحف «إتش آرت» اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بعد قطع العلاقات مع متحف هيرميتاج في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وسيعمل المتحف مستقبلاً مع ثلاثة شركاء دوليين: المتحف البريطاني في لندن ومركز بومبيدو في باريس ومتحف سميثسونيان للفنون الأميركية في واشنطن.

وبعد قطع علاقاته مع المتحف الروسي، يتعرض المتحف في أمستردام لصعوبات، إذ لا يمتلك تشكيلته الخاصة به. وكان بإمكانه دائماً الاعتماد على التشكيلة الكبيرة في سان بطرسبرغ.

وبعد فسخ العلاقة مع هيرميتاج، تدخلت المتاحف الهولندية وقدمت قطعاً رفيعة من تشكيلتها للمتحف الهولندي.