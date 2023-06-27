من أبوظبي حتى الظفرة.. حفلات وألعاب نارية وترفيه

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، أعلنت «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن برنامج حافل بالتجارب المتنوعة والحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية والترفيه العائلي في أنحاء الإمارة.

واعتباراً من الأربعاء حتى الجمعة، سيجد المواطنون والمقيمون والزوار الكثير من الخيارات للاحتفال وصناعة ذكريات لا تُنسى برفقة الأهل والأصدقاء في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة. وتستهل احتفالات العيد الموسم الصيفي، إذ تسلط حملة «صيف واحد لا يكفي» الضوء على مجموعة المدن الترفيهية العالمية، والمعالم الثقافية، وغيرها من أماكن الجذب التي يمكن زيارتها من خلال «بطاقة صيف أبوظبي».

ويمكن للزوار توقع طيف كبير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في أنحاء العاصمة خلال عيد الأضحى في عدد من أبرز المعالم من ضمنها: «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، ومتحف اللوفر أبوظبي، وحلبة مرسى ياس. ويمكن الحصول على تجربة مميزة في «سنو أبوظبي» والاستمتاع بأكثر من 25 لعبة ترفيهية ومنطقة جذب، أو ممارسة الأنشطة الرياضية الترفيهية الممتعة في «أدرينارك أدفنتشر» مثل مسار الانزلاق بالحبل (زيبلاين) وتسلق الجدران، وغيرها الكثير في الحديقة الداخلية الضخمة في القناة.

ومن الاحتفالات التي لا تفوت خلال عيد الأضحى يمكن للجمهور التوجه إلى كورنيش أبوظبي لمشاهدة عرض للألعاب النارية.

وستقدم الواجهة البحرية للترفيه والتسلية النابضة بالحياة في جزيرة ياس عرضاً للألعاب النارية احتفالاً بالعيد.

وفي جزيرة الحديريات، يمكن للزوار الاستمتاع بقضاء عطلة عيد لا تُنسى على الواجهة البحرية الجميلة التي تتميز بالموسيقى الحية وعرض الألعاب النارية المذهل.

وعشاق الفنان رابح صقر على موعد مع أمسية سيشدو فيها المغني السعودي الشهير بباقة من أجمل أغانيه، وذلك في 30 الجاري في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.

أما في العين فيمكن التنزه على طول الممرات المظللة وزيارة الحصون التاريخية والمتنزهات الأثرية والأسواق النابضة بالحياة، والاستمتاع بعراقة الثقافة والتقاليد والحرف الإماراتية الأصيلة.

وستغني أصالة نصري في 29 الجاري في مركز العين للمؤتمرات.

وستضاء سماء استاد هزاع بن زايد في العين بعرض للألعاب النارية احتفالاً بالعيد.

بينما في منطقة الظفرة ستشهد الحديقة العامة في مدينة زايد ثلاثة عروض للألعاب النارية، وستحتفل المنطقة الترفيهية في شاطئ المغيرة بالعيد من خلال العروض الموسيقية والمسيرات الحيوية وعرض الإنارة LED والألعاب النارية.

وفي أول أيام العيد ستتألق سماء مدينة غياثي بعرض للألعاب النارية.

30

• الجاري يغني رابح صقر في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.

• أصالة نصري ستغني في 29 الجاري بمركز العين للمؤتمرات.