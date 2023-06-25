ريهانا تتنحى عن منصبها في علامة أزيائها

اعتباراً من الأسبوع المقبل، لن تكون المغنية ريهانا، المديرة التنفيذية لشركة «سافاج إكس فينتي»، إذ أعلنت المغنية التي فازت بجائزة «غرامي» تسع مرات، وأيقونة الأزياء، أول من أمس، أنها ستتنحى عن قيادة علامة الملابس التي أسستها في عام 2018.

وعينت هيلاري سوبر، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة «إنثروبولجي» لتجارة التجزئة، مديراً تنفيذياً جديداً لخط التجارة الإلكترونية المعتمد على العضوية الذي أحدث ثورة في تجارة الأزياء. وستبتعد ريهانا من الأعمال اليومية للشركة، وستعمل فقط كرئيس تنفيذي.

وقالت ريهانا (35 عاماً) التي تنتظر إنجاب طفل، في بيان: «لقد كان أمراً جميلاً أن نرى أن رؤيتنا لـ(سافاج إكس فلينتي) تؤثر في الصناعة بهذا القدر الضخم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.. هذه مجرد البداية بالنسبة لنا، وسنواصل التوسع بطرق تناسب المستهلك».

وأضافت: «أنا ممتنة للغاية ومتحمسة للترحيب بهيلاري سوبر كمديرة تنفيذية جديدة لشركتنا، إنها قائدة قوية، وعازمة على نقل الشركة إلى مستوى أعلى».

وفي عام 2021، بلغ تقييم شركة «سافاج إكس فينتي»، وهي في شراكة مع مجموعة «تكستايل فاشون جروب» ومقرها كاليفورنيا، بمبلغ قدره مليار دولار. ووفقاً لمجلة «فوربس»، لدى ريهانا حالياً ثروة صافية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار.