متعة وأجواء خضراء

أجواء خضراء تخفف حرارة الصيف، وبحيرة اصطناعية تحبّب إلى الزوّار المشي والاسترخاء والاستمتاع بين الماء والظلال والأشجار والطبيعة الخلابة، بين جنبات حديقة البحيرة بالعاصمة أبوظبي، التي تمتد على مساحة كبيرة على كورنيش المدينة.

وتُعدّ الحديقة من أبرز الوجهات والمتنفسات الطبيعية التي يقصدها السكان والزوّار، إذ تحفل بالأشجار المحلية، وتتزيّن بنافورة تضفي بهجة على المكان، علاوة على أنواع متنوّعة من الطيور.