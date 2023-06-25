قصة نجاة الأطفال الكولومبيين الأربعة.. في فيلم وثائقي

تتعاون الحكومة الكولومبية مع المنتج البريطاني سايمن تشين لإنتاج فيلم وثائقي يتناول قصة نجاة الأطفال الأربعة الذين تاهوا 40 يوماً في أدغال كولومبيا، إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، كما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أول من أمس.

وقال بيترو رداً على سؤال وجهه له صحافيون عن إمكانية إنتاج عمل يستند إلى قصة الأطفال: ليزلي (13 عاماً) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (خمس سنوات) وكريستين (سنة واحدة): «عقدت لقاءً أوّل مع منتج فائز بجائزتي أوسكار في المجال السينما الوثائقي».

وأضاف بيترو من باريس حيث كان يشارك في القمة من أجل «ميثاق مالي عالمي جديد»: «ينبغي التحدث إلى عائلة الأطفال ومجموعات السكان الأصليين وفتح بنك الصور الأرشيفية».

وكان الرئيس الكولومبي قد نشر الخميس الماضي صورة تجمعه بسايمن تشين الذي نال عملان من إنتاجه هما «مان أون واير» (2008) و«سرتشينغ فور شوغر مان» (2012) جائزتي أوسكار. وغرّد تشين عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً جزيلاً سيدي الرئيس. إنه لشرف لي أن أنتج فيلماً وثائقياً يستند إلى هذه القصة الملهمة».

وكان المستشفى العسكري المركزي في بوغوتا الذي يتعافى فيه الأطفال قد أوضح في أحدث تقرير له أنهم لايزالون في مرحلة التعافي «مع تحسن في شهيتهم وزيادة في وزنهم».

إلا أن الكلب البوليسي «ويلسون» الذي كان له دور بارز في عملية العثور على الأطفال لايزال مفقوداً. ويعمل نحو 70 عنصراً في الجيش للعثور على الكلب، وهو من نوع الراعي البلجيكي ويبلغ ست سنوات. ودعا أكثر من 100 ألف شخص عبر منصة «تشاينج دوت أورغ» الحكومة لـ«عدم وقف الجهود الرامية إلى العثور على الكلب الصغير الشجاع». وأشار الجيش إلى أن أعمال البحث ستستمر فترة «منطقية».