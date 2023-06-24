«عالم مدهش».. موعد جديد مع السعادة في دبي

واعداً ضيوفه من الصغار والكبار بمزيد من الفرح ورسم الابتسامات على كل وجوه زواره، يفتح «عالم مدهش» أبواب موسمه الجديد، غداً، والذي يستمر حتى 27 أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيقدم «عالم مدهش» تجارب ترفيهية متنوّعة تتواصل خلال فصل الصيف، بالتزامن مع احتفالات «العيد في دبي» وكذلك «مفاجآت صيف دبي»، ليحظى ضيوف الإمارة بجرعات إضافية من السعادة، وخيارات المرح.

ومن المتوقع أن يزور «عالم مدهش» أكثر من 200 ألف زائر على مدار 63 يوماً حافلة بالبهجة والتعلم واكتساب المهارات عبر اللعب، ما يوفر لجميع أفراد الأسرة الفرصة لقضاء أوقات سعيدة، وذكريات لا تُنسى خلال العطلة المدرسية الصيفية، لاسيما أن دورة هذا العام من «عالم مدهش» تتسم بأنها الأكبر والأفضل، إذ تضم أكثر من 350 لعبة، ومنطقة جذب، ومنافذ لتناول المأكولات والمشروبات على مساحة 30 ألف متر مربع.

وسيكون بوسع كل أفراد الأسرة الدخول مجاناً إلى «عالم مدهش» - المستلهم من البحيرات الشاطئية - لقضاء وقت ممتع في تجربة عائلية رائعة مع «مدهش» و«دانة»، الشخصيتين المفضلتين لدى الجميع في دبي، إذ ترحّب دورة هذا العام من «عالم مدهش» - المقامة في القاعات (2 و3 و4 و5 و6 و7 و8)، وقاعة البافليون في مركز دبي التجاري العالمي - بالصغار والكبار لتجربة عالم من المغامرات الشيّقة يومياً من العاشرة صباحاً حتى 10 مساءً (من الإثنين إلى الخميس)، ومن العاشرة صباحاً حتى 12 منتصف الليل (من الجمعة إلى الأحد).

وتماشياً مع شعار مدهش: «عش مغامرتك في عالمي»، فإن المزيد من التشويق والمتعة في انتظار زوار مدهش هذا العام أكثر من الدورات السابقة، مع احتفال «عالم مدهش» بجميع فصول السنة، واستضافة العروض الحية، والألعاب المتنوعة، وورش العمل التعليمية، والبطولات والتحدّيات، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتحت شعار «اليوم للغد» سيقدم «عالم مدهش» مبادرات وأنشطة متنوعة تسلط الضوء على تراث الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي هذا العام، بنيت 80% من «عالم مدهش» باستخدام مواد معاد تصنيعها وتجديدها، كما ستتخلى الوجهة الشهيرة عن التعاملات النقدية، بما يتوافق مع مبادرة دبي الرقمية، إضافة إلى تشجيع الزوار على إعادة تدوير بطاقات NFC غير النقدية الخاصة بهم بتركها عند المخرج.

وسيتّبع جميع البائعين منهجاً أكثر مراعاة للبيئة هذا العام، باستخدام الأدوات المستدامة مثل أكياس القماش، وأدوات الأكل القابلة لإعادة التدوير، والورق بدلاً من المواد البلاستيكية، لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة، وبالإضافة إلى ذلك تؤكد العروض المسرحية الممتعة والتعليمية أيضاً أهمية الاهتمام بمدينتنا وكوكبنا، وتساعد في تقديم طرق عيش أكثر استدامة للجمهور.

كل أسبوع مفاجأة

تقدم «مفاجآت صيف دبي» لزوار «عالم مدهش» مفاجأة كل أسبوع من العروض المجانية إلى العروض الخاصة والمسابقات الفورية، ويتيح «عالم مدهش» لزواره فرصة تجربة مجموعة متنوّعة من الفعاليات والعروض الترفيهية المشوّقة، ويمكن أيضاً الاستمتاع بالألعاب الجديدة والمبتكرة في تجربة ألعاب شاملة لمحترفي الألعاب ومحبيها. ويوفر «عالم مدهش» أيضاً مجموعة كبيرة من الألعاب الكلاسيكية في The Retro Arcade Arena التي تضم ألعاب أركيد من زمن التسعينات، بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة حالياً، ويمكن للزوار القيام برحلة في شارع الذكريات لتذكُّر أوقات الطفولة الرائعة ومغامرات الألعاب التي عاشوها في صغرهم. وأكد القائمون على الوجهة أن «زيارة واحدة لا تكفي للاستمتاع بهذا المهرجان الترفيهي الكبير»، داعين الزوار للانطلاق «في رحلة غامرة في هذا العالم الساحر، حيث يعيش مدهش وصديقته دانة ويعملان ويلعبان، ويمرحان طوال الوقت».

• 63 يوماً حافلة بالبهجة والتعلم، مدة الموسم الجديد لـ«عالم مدهش».

• 350 لعبة ومنطقة جذب على مساحة 30 ألف متر مربع.