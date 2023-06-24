دافوس و«جليشار إكسبرس».. أن تكون محاطاً بالسعادة والجمال في جبال الألب

إن كنت تبحث عن الهدوء ومساحة لقضاء وقت عائلي بامتياز، فستكون دافوس السويسرية الشهيرة خياراً مثالياً، وخاصة في أشهر الصيف التي لا تعرفها هذه المدينة الجميلة.

فبين الجبال المنحدرة المليئة بأشجار الصنوبر والأرز، تقع بلدة دافوس على ارتفاع 1560 متراً، بالقرب من سلسلة جبال الألب، وتشتهر البلدة بكونها واحدة من أشهر منتجعات التزلج في العالم، هذا في الشتاء، أما في فصل الصيف والربيع عند اعتدال درجات الحرارة فتتحول القرية إلى وجهة لمن يريد السباحة والاستجمام على ضفاف بحيرة دافوس، ويتم الوصول إلى القرية من خلال القطار الجبلي الذي يتحرك بك في أجمل المناظر والمواقع الساحرة.

ومن المواقع التي لابد من زيارتها في هذه المدينة متحف كيرشنر الشهير الذي بني إحياء لذكرى الرسام الألماني الشهير إرنست لودفيغ كيرشنر والذي أمضى السنوات الـ20 الأخيرة من حياته في دافوس بعد أن انتقل للإقامة بها في عام 1917، للتخلص من إدمان المخدرات، ويحتوي حالياً على أكثر من 1400 لوحة من لوحاته. ومن أبرز المواقع التي لابد من اختبارها عند زيارة المدينة:

«دافوس فريش»

تقع أسفل ممر فلويلا الجبلي وهي عبارة عن متنزه مغامرات يضم خمسة ملاعب في وسط الغابات إلى جانب سلسلة من السلالم وشبكات الحبال والجسور المتأرجحة وجدران التسلق، ويوفر المتنزه دورات تدريبية على مختلف أنواع أنشطة الكشافة في الهواء الطلق بما في ذلك دورات خاصة للأطفال الصغار.

بارسن

تعد دافوس واحدة من بين أفضل وأشهر مواقع التزلج في سويسرا حيث توفر مسارات تزلج على المنحدرات الجبلية تمتد بطول يزيد على 320 كيلومتراً، وأكبر مواقع التزلج هذه وأكثرها حداثة وتطوراً ويمكن الوصول إليها باستخدام قطارات سكة حديد بارسين والتي بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي.

شاتزالب

تعتبر شاتزالب من سكك الحديد التاريخية، وتشتهر برحلاتها على منحدرات دافوس حتى منطقة الاستجمام الخضراء الخالية من السيارات الواقعة في غرب دافوس، ويعود تاريخ إنشاء خط سكة حديد شاتزالب إلى عام 1899، وتشتهر منطقة سكة الحديد هذه بأنها موقع للعديد من الوجهات السياحية وتحتوي على فندق تاريخي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1954.

تعتبر هذه المنطقة موطناً أيضاً للعديد من مسارات المشي بين الطبيعة الساحرة كما تحتوي على حديقة نباتية شهيرة تفتح أبوابها صيفاً أمام الزوار، وتشتهر بأنها موطن لأكثر من 3500 نوع من نباتات جبال الألب الفريدة.

رينيرهورن

هي منطقة جبلية شهيرة تقع في دافوس ويمكن الوصول إليها باستخدام الحافلة والمصاعد المتحركة وكلاهما يمكن استخدامه مجاناً عند شراء بطاقة دافوس السياحية، وتشتهر المنطقة بأنها موطن لمساحات ممتدة من المراعي الخضراء المزهرة التي تجوبها قطعان الماشية صيفاً، كما تحتوي أيضاً على مجموعة مميزة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية لهواة استخدام الدراجات الهوائية أو من يرغبون في العودة إلى أسفل المنحدر باستخدام الدراجة، رينيرهورن هي موطن أيضاً لمواقع تزلج رائعة تتضمن مواقع تزلج أقل ازدحاماً ومواقع تزلج مثالية للمتزلجين الأكثر خبرة.

زوغنشلخت

هو واحد من المسارات الشهيرة في دافوس ويشتهر بموقعه المميز في قلب الطبيعة، ويمر عبر مضيق جبلي يمتد بطول ثلاثة كيلومترات، كما يشتهر هذا المسار بأنه يقودك إلى واحد من أشهر المواقع الجيولوجية في المنطقة لكونه كان موقعاً شهيراً للتعدين حتى القرن الـ19.

بحيرة دافوس

تقع بحيرة دافوس في الطرف الشمالي الشرقي من مدينة دافوس ويحدها مساحات ممتدة من المراعي شديدة الانحدار والغابات، وتعد البحيرة وجهة سياحية مفضلة خلال موسم الصيف وهو الوقت الذي يتوافد فيه الكثيرون على البحيرة للاستمتاع بممارسة مختلف أنواع الرياضات المائية والسباحة في الماء والتنزه سيراً على الأقدام على شاطئ البحيرة، كما تشتهر المنطقة بأنها موقع لتجمعات السناجب الأليفة والتي لا تخاف الزوار وتقترب منهم بحثاً عن طعام.

مدينة ملاهي مادريسا

مدينة ملاهٍ شهيرة تقع على جبل سوننينبيرغ في دافوس، وتشتهر بأنها أعلى مدن الملاهي في سويسرا، وتوفر مجموعة رائعة من الألعاب إضافة إلى مزرعة للحيوانات الأليفة، توفر لزوارها الأطفال فرصة ركوب الخيول الصغيرة.

«جليشار إكسبرس».. رحلة مدهشة على 1600 كيلومتر

على امتداد 1600 كيلومتر، ومروراً بأربع مناطق مختلفة لجبال الألب، توفر الرحلة في قطار «جليشار إكسبرس»، تجربة سياحية استثنائية لعشاق الطبيعة الخلابة.

رحلة القطار الممتعة هذه أو ما يعرف بـ«الجولة الكبرى في سويسرا» توفّر جولة بانورامية للعائلة في أحضان الطبيعة السويسرية، الشهيرة.

في اللحظة التي ينطلق فيها هذا القطار البانورامي المميز بلونيه الأحمر والأبيض من مدينة سانت موريتز في شرق سويسرا، غرباً في اتجاه مدينة زيرمات الشهيرة، تنفصل عن الواقع، وسرعان ما ستدرك أنك صرت في مكان مختلف تماماً عن كل ما شهدته سابقاً في مفهوم الرحلات السياحية، فهذه الرحلة ستمتد لأكثر من ست ساعات، من السكون والهدوء والجمال الذي تفرضه طبيعة فاتنة بين الجبال والسهول وقرب عدد كبير من البحيرات، وتصير محاطاً باللون الأخضر المتوج ببقايا الثلوج التي تتوج قمم الجبال المحيطة.

يخترق قطار «جليشار إكسبرس»، 91 نفقاً وأكثر من 291 جسراً، وهو من دون أدنى شك مقصد سياحي أساسي ويعتبر من أجمل خطوط القطارات البانورامية الـ10 في سويسرا، والأكثر شهرة وجاذبية في العالم.